M.AD la escuela más premiada en Clio, D&AD, One Show y ANDYs

(9/Ago/2021 – web) LatAm.- Se acaba de llevar a cabo la Global Awards Gala 2021, para celebrar la excelente performance de los estudiantes de las 16 sedes de M.AD School of Ideas en todo el mundo, en la que lograron 189 premios resultado que la ubicó a la escuela como la más premiada en Clio, D&AD, One Show y ANDYs. Fueron de la partida alumnos de M.AD Buenos Aires, M.AD Mexico y M.AD Punta Cana.

Durante el encuentro, cinco equipos ganadores de Oro presentaron los casos a los estudiantes y docentes de todas las ciudades, conectados virtualmente. Catarina Barcala y Palak Kapadia, de M.AD México y Mumbai, contaron cómo luego de conocerse en M.AD Nueva York, siguieron trabajando de forma remota – Catarina en NY y Palak en India – y desarrollaron el caso con el que ganador de un Cubo de Oro en One Show ADC. Por su parte Tadeo Jamroz, de M.AD Buenos Aires, contó su experiencia trabajando con T.J Edwards y David Lopez, de M.AD Toronto, en el caso que ganó Oro en Clio y ANDYs.

“En M.AD fomentamos mucho la colaboración entre alumnos de las distintas sedes, supervisados por creativos de diferentes mercados, porque les permite llegar a ideas más novedosas y tener un standard de producción internacional”, declaró Bernardo Geoghegan, de M.AD Buenos Aires.

El resultado de esta forma de trabajar se vio reflejado en el éxito en los festivales internacionales: en Clio, los alumnos de M.AD se llevaron 5 Oros, 11 Platas y 14 Bronces. En D&AD se alzaron con 1 White Pencil, 3 Yellow Pencils, 12 Graphite Pencils, 12 Wood Pencils y 1 Future Impact Wood Pencil. En One Show fueron 4 Oros, 6 Platas y 5 Bronces; mientras que en los ANDYs obtuvieron un Grand Prix y 9 Oros. (*Debajo el listado completo de los premios recibidos).

“Estos reconocimientos confirman el talento y el nivel de formación internacional de nuestros alumnos que les permiten trabajar en cualquier parte del mundo y aprovechar las oportunidades que da el mercado hoy”, concluyó José Guillermo Diaz, de M.AD Punta Cana.

Listado completo de los premios recibidos por los alumnos de M.AD en los siguientes festivales internacionales.

● ANDYs -escuela más premiada- 1 Grand Prix, 9 Gold.

● D&AD -escuela más premiada- New Blood – 1 White Pencil, 3 Yellow Pencils, 12 Graphite Pencils, 12 Wood Pencils, 1 Future Impact Wood Pencil.

● CLIO -escuela más premiada- 4 Gold, 7 Silver, 8 Bronze – CLIO Health: 1 Silver, 4 Bronze- CLIO Music: 1 Gold, 4 Silver, 2 Bronze.

● ONE SHOW -escuela más premiada- Young Ones Briefs: 2 Gold pencils, 3 Silver pencils, 7 Bronze pencils, 12 Merits – ONE SHOW Young Ones ADC

2 Gold Cubes, 3 Silver Cubes, 4 Bronze Cubes, 16 Merits.

● NY Festivals: 1 Gold, 1 Silver, 1 Bronze, 17 Finalists, 50 Shortlists.

Vía Amma Creative PR