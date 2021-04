M.AD SCHOOL OF IDEAS: Nuevo nombre y nueva identidad para la escuela internacional de creatividad

• Elegida School of the Year en la última edición del Festival de Cannes

(8/Abr/2021 – web) Latam.- M.AD School of Ideas, con más de 25 años y nacida como Miami Ad School, hoy presente a través de 16 escuelas en las tres Américas, Europa, Asia y Oceanía, presenta nueva imagen acompañando su evolución educativa, de escuela de publicidad a escuela de ideas. Siempre con la creatividad como eje principal de la propuesta, ofrece portfolio programas en dirección de arte y redacción, y boot camps en planning y otras áreas de la comunicación. En Latinoamérica, la escuela -elegida School of the Year en la última edición del Festival de Cannes- cuenta con cinco de las dieciséis sedes: Buenos Aires, Ciudad de México, Punta Cana, Río de Janeiro y San Pablo, que trabajan en forma colaborativa.

Desde Buenos Aires, comenta su director Bernardo Geoghegan: “El nuevo posicionamiento ‘escuela de ideas’ se debe a que hoy estamos formando profesionales que podrán desempeñarse en los diversos campos donde la creatividad es fundamental, tales como la generación de startups, la presencia en empresas de tecnología, las usinas de contenido, el diseño, la moda, la evolución de las plataformas, el mundo del gaming, los productores de bienes y servicios, todos, obligados a innovar en forma permanente. Y, por supuesto, también en publicidad y todas las formas de comunicación”.

“Para darle vida a esta idea, junto a Collins, la reconocida agencia de diseño y branding, se creó la marca M.AD: una forma fluida que cambia y se recrea constantemente, y hace eje en las ideas. El logo consta de punto y contrapunto, siempre el uno junto al otro, reflejando la danza del proceso, las tensiones en constante diálogo entre sí. Ya sea la interacción entre pasión y disciplina; el optimismo salvaje y el rigor inquebrantable; el pensamiento audaz que trasciende los límites; y el arte extraordinario que se necesita para hacerlo realidad. De esto se trata la nueva imagen”, agrega José Guillermo Díaz de M.AD Punta Cana.

Para Ricardo Ampudia, director de la escuela en México, “M.AD School of Ideas estaba lista para evolucionar. Ahora somos una red global con presencia en todo el mundo y sentimos que en este nuevo tiempo, en el que los profesionales de las ideas son requeridos en todas partes, nuestras escuelas son el lugar más apto para que los alumnos se desarrollen y lleguen -como lo vienen haciendo ya- a ocupar puestos jerárquicos en compañías tales como Whatsapp, Google, Tik Tok, como es el caso de de muchos graduados de nuestra escuela”.

Sobre M.AD School of Ideas:

M.AD School of Ideas, fundada en 1993, cuenta hoy con 16 escuelas en Atlanta, Berlín, Buenos Aires, Ciudad de México, Colombo, Hamburgo, Madrid, Miami, Mumbai, Nueva York, Punta Cana, Río de Janeiro, San Francisco, San Pablo, Sydney y Toronto. Su principal objetivo académico es cultivar mentes no convencionales desarrollando en sus estudiantes su habilidad innata para generar, refinar y concretar las ideas capaces de cambiar percepciones, construir negocios y moldear la cultura. Siempre con la creatividad como eje principal de la propuesta, ofrece portfolio programs en dirección de arte y redacción, y boot camps en planning y otras áreas de la comunicación. M.AD School of Ideas fue reconocida como la escuela del año en el Festival de Cannes 2019 y resultó la más premiada en D&AD 2020.

