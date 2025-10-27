UAG anuncia nueva carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia bajo estándares internacionales

La UAG lista para formar futuros líderes en Medicina Veterinaria y Zootecnia a partir de 2026

• El programa se distingue por su enfoque «Una Sola Salud» (One Health) y el uso de tecnología avanzada, simulación y prácticas clínicas en el Rancho Escuela CIAMAT y un Hospital Veterinario Universitario.

(27/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) está preparada para iniciar la formación de nuevos profesionales en la salud animal. A partir de enero de 2026, la institución comenzará a impartir la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia UAG, un programa académico que ha sido diseñado para abordar las necesidades contemporáneas de la salud animal en México mediante la integración de prácticas educativas de estándar internacional.

El Dr. Francisco Gutiérrez, Director General Global de Medicina y Salud de CINTANA Education, destacó que el lanzamiento de este programa representa un desarrollo consecuente con la trayectoria de la UAG, institución reconocida globalmente por sus contribuciones al sector salud. El doctor Gutiérrez señaló que agregar la salud animal al legado de la universidad genera gran compromiso y la visión de atraer a jóvenes talentosos que contribuirán significativamente a la sociedad mexicana.

El plan de estudios de la Medicina Veterinaria y Zootecnia UAG adopta el enfoque de «One Health», o «Una Sola Salud», el cual se dedica a atender de manera integral la salud humana, animal y del planeta.

Diferenciadores del Programa Académico

De acuerdo con el Dr. Gutiérrez, la licenciatura se diferenciará por aplicar las mejores prácticas internacionales, integrando tecnologías de vanguardia, simulación clínica, el enfoque en el bienestar animal y una amplia exposición práctica en campo.

“La formación de un médico veterinario debe ser muy diferencial,” explicó Gutiérrez. “En la UAG, los estudiantes tendrán acceso a un modelo actualizado, con experiencias similares a las de otras áreas de la salud, pero enfocadas a la medicina animal.”

Infraestructura y Recursos Prácticos Únicos

La UAG pondrá a disposición de la carrera su infraestructura universitaria y espacios especializados que prometen enriquecer la formación práctica de los futuros veterinarios:

• Laboratorios Especializados: Incluyendo el Centro Inmersivo de Educación en Salud (CIES).

• Rancho Escuela de la UAG (CIAMAT): Sitio donde los estudiantes realizarán prácticas en la producción y el cuidado de diversas especies.

• Hospital Veterinario Universitario: Un espacio crucial que facilitará la atención práctica bajo un modelo de servicio integral.

Innovación Tecnológica en la Enseñanza

La universidad implementará la realidad virtual y el uso de simuladores durante las etapas iniciales de la carrera. Esta estrategia tiene el objetivo de asegurar una práctica segura tanto para los estudiantes como para los animales.

El Dr. Gutiérrez afirmó que el modelo educativo busca que los alumnos estén completamente preparados y confiados antes de cualquier contacto clínico directo. Ello resulta en profesionales mejor capacitados y listos para aprovechar las amplias oportunidades que ofrece el campo de la medicina veterinaria y zootecnia.

La nueva propuesta académica de la UAG tiene la misión de consolidar una formación innovadora capaz de generar líderes que promuevan el bienestar animal, la salud pública y el desarrollo sostenible de la sociedad.