Merck realiza donativo de 225.000 mascarillas a Instituciones de Salud en Centroamérica y el Caribe

• Merck por medio de su programa de responsabilidad social corporativa reafirma su compromiso con los profesionales de la salud en Panamá, entregando 50,000 mascarillas del total que se distribuirá en la región.

• Profesionales de la salud indican que en las zonas de transmisión comunitaria y más vulnerable de América Latina se debe reforzar el uso de mascarillas en hospitales e Instituciones de salud con el fin de disminuir la posibilidad de transmisión.

(8/Feb/2021 – web) Panamá.- A nivel mundial la pandemia ocasionada por COVID-19 ha generado inconvenientes económicos que a los países les está siendo difícil enfrentar, principalmente en ciudades vulnerables de América Latina. Por esta razón y con el objetivo de demostrar su compromiso con la búsqueda de soluciones relacionadas con las crisis mundiales de salud, Merck, la compañía alemana líder en ciencia y tecnología, ha realizado a nivel global una donación de 2 millones de mascarillas KN95 para los profesionales de la salud, de las cuales 50 mil se han entregado en distintas Instituciones del país.

Durante 2020 la pandemia fue el tema principal a tratar en los centros hospitalarios del mundo y para evitar la propagación del virus varios centros de salud dejaron de atender otros padecimientos. Datos recopilados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en cinco regiones durante el período comprendido entre marzo y junio de 2020 evidencian que, de 105 países estudiados, el 90% sufrió interrupciones en sus servicios de salud; la mayoría de los países comunicaron que se habían suspendido muchos servicios rutinarios y optativos, mientras que en los países de ingresos bajos los servicios críticos como detección y tratamiento de cáncer, así como el tratamiento contra el VIH habían sufrido interrupciones de alto riesgo.

Dicho estudio también destacó que el 76% de los países comunicaron una reducción de la asistencia de pacientes a los servicios ambulatorios, debido a la menor demanda y a otros factores como el confinamiento y las dificultades financieras. El factor más comúnmente comunicado desde el punto de vista de la oferta fue la cancelación de servicios opcionales (66%). Entre los demás factores indicados por los países figuran la redistribución de personal para prestar servicios de socorro en relación con COVID-19, la falta de disponibilidad de servicios debido a los cierres y las interrupciones en el suministro de equipo médico y productos sanitarios.

Merck, reconoce los retos que enfrentan las comunidades de Centroamérica y el Caribe, no sólo en términos financieros, si no, también sobre la escasez de insumos que se tienen en los hospitales. En ese sentido, la Dra. Verónica Hernández Orellana, Directora Médica de Merck en Centroamérica y Caribe, indicó que “como empresa especializada en salud atendemos las solicitudes que realiza el gremio hospitalario, contribuyendo siempre con nuestra experiencia y recursos para que tanto los colegas médicos como pacientes en general, puedan superar los retos de salud que se presentan”.

En línea con lo anterior, la empresa alemana realizó la donación de mascarillas KN95 a los siguientes centros del país:

• Instituto Oncológico Nacional -ION- 15,000

• Hospital Santo Tomás – 20,000

• Hospital Anita Moreno – 10,000

• Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación -INMFRE- 5,000

El tipo de mascarillas donadas cumplen con los estándares del gremio médico, ya que, de acuerdo con datos de la OMS, las mascarillas médicas deben estar certificadas de conformidad con normas internacionales o nacionales para velar por que su desempeño sea el adecuado para los trabajadores de salud. Las mascarillas médicas, ideadas para usarse una sola vez, se caracterizan por tener una filtración de partículas del 95%, poseer respirabilidad; es decir, permitir el paso del aire y ser resistentes a líquidos corporales, propiedades que se atribuyen al tipo de material.

La contribución de las mascarillas KN95, se suma a los diversos aportes que se han otorgado durante los últimos meses con motivo de la pandemia. Entre ellos, se puede mencionar:

• Productos farmacéuticos: A través de la Cámara de la Industria Farmacéutica –FEDEFARMA- se entregó al Gobierno de Guatemala más de 14 millones de Quetzales para ayudar a combatir la pandemia en el país.

• Producción de desinfectante: Adaptaron sus plantas de producción en Alemania, Estados Unidos y Brasil para producir desinfectantes y alcohol en gel, los cuales han sido donados a varias comunidades.

• Investigaciones científicas: Entrega de 300 mil unidades de interferón beta-1a para las investigaciones del tratamiento adaptativo para el COVID-19.

• Test de diagnóstico: Han colaborado para acelerar el desarrollo, la producción y la distribución de vacunas, test y tratamientos para el coronavirus.

Asimismo, se han realizado aportes a instituciones generales de salud en El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica y República Dominicana con el objetivo de equipar a su personal.

Finalmente, la Dra. Verónica Hernández Orellana enfatizó que los demás tratamientos médicos no deben dejarse en pausa debido a que en muchas enfermedades el tiempo es vital, no obstante, resaltó que no se debe olvidar que la continuidad de la higiene, lavado de manos, el distanciamiento físico y otras medidas de prevención como el uso de mascarillas es indispensable para prevenir la transmisión de COVID-19 de persona a persona.

Vía Ruapn