Países logran consenso sobre transporte ferroviario para la modernización del ATIT

El Grupo de Expertos de Transporte Ferroviario consensuó el Capítulo III del acuerdo, estableciendo reglas comunes para aportar previsibilidad y eficiencia al comercio regional.
Aladi impulsa la modernización del ATIT con nuevo marco regulatorio ferroviario
• La Asociación Latinoamericana de Integración funcionó como el espacio técnico central para la articulación de propuestas normativas orientadas a la conectividad física regional.
(10/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Grupo de Expertos de Transporte Ferroviario alcanzó un consenso definitivo sobre el texto del Capítulo III, relativo al Transporte Internacional de Mercancías por Ferrocarril, lo que representa un hito dentro del proceso de modernización del ATIT (Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre). Este avance en las negociaciones técnicas refleja el compromiso de las naciones signatarias con la actualización de uno de los instrumentos jurídicos más relevantes para la facilitación del comercio y la integración de los mercados en la región, instituyendo reglas comunes que aportan previsibilidad, seguridad jurídica y mayor eficiencia a las operaciones terrestres.
El reporte de la organización detalla que la Aladi (Asociación Latinoamericana de Integración) ha desempeñado un papel central como espacio técnico e institucional de articulación durante este desarrollo. La Asociación promovió de forma directa el diálogo entre los países, apoyando activamente la construcción de consensos y elaborando propuestas de consolidación normativa que permitieron avanzar en la convergencia de posiciones, con el fin de consolidar una infraestructura de conectividad regional más eficiente y orientada a resultados concretos.
Actualización del marco regulatorio ferroviario
El nuevo articulado consensuado incorpora modificaciones sustantivas diseñadas para actualizar las directrices legales aplicables al transporte ferroviario de carga a nivel internacional. Entre las reformas implementadas destacan mejoras integrales en las definiciones y la terminología técnica, la reestructuración de las reglas operativas, la fijación de plazos de entrega y la delimitación de las responsabilidades directas del operador ferroviario. Asimismo, el documento establece las pautas para el régimen de mercancías admitidas y las disposiciones legales relativas a los casos de pérdida, avería y entrega de las cargas.
Las autoridades técnicas explicaron que estos cambios normativos permitirán robustecer la armonización legal entre los diferentes estados, incentivando la competitividad del modo ferroviario y facilitando el desarrollo de cadenas logísticas eficientes para el intercambio comercial.
Un resultado de valor estratégico para la región
La culminación de esta fase de negociación reviste una importancia particular para el sector logístico del continente, debido a que el Capítulo III constituía uno de los segmentos más complejos desde la perspectiva técnica y jurídica dentro de la agenda de trabajo de las delegaciones. La consecución de este resultado concreto, cuya gestión venía siendo impulsada desde hace tiempo por los especialistas, dota a la región de una herramienta estratégica para potenciar el movimiento de mercancías a gran escala a través de las redes ferroviarias internacionales.
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