Países logran consenso sobre transporte ferroviario para la modernización del ATIT

• La Asociación Latinoamericana de Integración funcionó como el espacio técnico central para la articulación de propuestas normativas orientadas a la conectividad física regional.

(10/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Grupo de Expertos de Transporte Ferroviario alcanzó un consenso definitivo sobre el texto del Capítulo III, relativo al Transporte Internacional de Mercancías por Ferrocarril, lo que representa un hito dentro del proceso de modernización del ATIT (Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre). Este avance en las negociaciones técnicas refleja el compromiso de las naciones signatarias con la actualización de uno de los instrumentos jurídicos más relevantes para la facilitación del comercio y la integración de los mercados en la región, instituyendo reglas comunes que aportan previsibilidad, seguridad jurídica y mayor eficiencia a las operaciones terrestres.