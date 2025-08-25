MoneyDay 2025 reunirá a expertos en finanzas y neurofinanzas con enfoque familiar

Joselyn Quintero será ponente destacada en la segunda edición de MoneyDay en Guayaquil

El evento MoneyDay 3G busca democratizar el conocimiento financiero en Ecuador con expertos como Joselyn Quintero y Andrés Panasiuk.

(25/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Guayaquil, Ecuador.- La reconocida experta en neurofinanzas, Joselyn Quintero, participará como ponente principal en la segunda edición de MoneyDay, el evento de inteligencia financiera más relevante del país, que se celebrará en el auditorio de la Universidad Espíritu Santo (UEES), coincidiendo con el Día Mundial del Ahorro.

Se espera la asistencia de más de 1000 personas de forma presencial, además de una audiencia global conectada vía streaming. El programa reunirá a referentes nacionales e internacionales en finanzas personales, inversiones y bienestar económico, consolidando a MoneyDay como una plataforma clave para la educación financiera en Ecuador.

Joselyn Quintero presentará una charla exclusiva dirigida a padres de familia titulada: “Educando para la abundancia: Cómo formar niños ricos aplicando las 12 leyes de la riqueza consciente”. Su intervención abordará el componente emocional del dinero y su influencia en la formación financiera desde la infancia.

Entre los ponentes confirmados destacan el Dr. Andrés Panasiuk como invitado internacional de honor, Claudia Donoso, Francesca Perugachi y la dupla colombiana Pareja y Finanzas. En total, se desarrollarán más de 10 charlas y talleres con enfoque práctico.

Bajo el concepto “MoneyDay 3G”, el evento busca democratizar el conocimiento financiero con temas como manejo inteligente del crédito, generación de ingresos, estrategias de inversión, finanzas en pareja y neurofinanzas, fortaleciendo el bienestar económico de familias y emprendedores ecuatorianos.