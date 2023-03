Montevideo: presentan el Distrito El Globo, el polo de negocios más innovador de América Latina

• Brindaron charlas: Omar Paganini, ministro de Industria, Energía y Minería; Gonzalo Moratorio, científico del Institut Pasteur; Nicolás Jodal, cofundador de GeneXus; y María Eugenia Estenssoro, periodista y política

• Quienes debatieron sobre las cualidades Uruguay para el desarrollo de nuevos negocios, nuevas tecnologías y nuevos procesos productivos

• Fueron parte del encuentro: el ministro de Turismo, Tabaré Viera; el presidente de la Comisión de Patrimonio, Willy Rey; la presidenta del Sodre, Adela Dubra; y el Intendente interino de Montevideo, Federico Graña

(17/Mar/2023 – web) Montevideo, Uruguay.- Con la participación de autoridades gubernamentales, destacados empresarios y referentes de la cultura, se acaba de presentar Distrito El Globo, el polo de negocios más innovador de América Latina, impulsado por 0el grupo Skywalker (SWI) que promete revitalizar el casco antiguo de Montevideo a través de servicios de coworking, networking, hotelería, gastronomía y arte.

La presentación oficial del proyecto constó de tres días de actividades con invitados exclusivos. El martes 14, el grupo inversor, liderado por Valentín Bueno, recibió a más de 150 personas en las instalaciones de El Globo, ubicado sobre Rambla 25 de Agosto y Colón. Entre los presentes se destacó la participación del intendente interino de Montevideo, Federico Graña; el ministro de Turismo, Tabaré Viera; el presidente de la Comisión de Patrimonio, Willy Rey; y la presidenta del Sodre, Adela Dubra.

Durante el encuentro, el público recorrió las instalaciones del histórico edificio, cuyas obras de reacondicionamiento finalizarán este año. También se contó con una muestra inédita del artista Carlos Páez Vilaró, especialmente curada para la ocasión con 40 obras de arte.

Distrito El Globo surge como la materialización de Uruway, una plataforma de realocamiento de talentos en Uruguay, que mejora los procesos de radicación y genera beneficios en un país que se postula como un hub de innovación en la región. Situado estratégicamente frente al puerto montevideano, este polo innovador 100% smart apuesta a convertirse en un centro de negocios y networking para las nuevas generaciones de emprendedores uruguayos, argentinos y latinoamericanos. En una segunda etapa, el proyecto se ampliará con la incorporación de otros inmuebles cercanos que complementarán la oferta de servicios del distrito.

“Hay una historia particular con este lugar. Hace más de 15 años vengo a trabajar a Uruguay y cada vez que desembarcaba veía un edificio en ruinas, totalmente abandonado. Me puse a averiguar de qué se trataba y supe que aquí funcionaba el ex hotel El Globo, que durante muchas décadas albergó inmigrantes”, recordó el CEO de SWI, Valentín Bueno. Y agregó: “Hoy, la realidad de Latinoamérica está generando que Uruguay vuelva a ser una tierra de oportunidades”. Por su parte, el ministro Viera destacó que el desembarco de El Globo es muy importante para la vida de la ciudad por su propuesta económica, comercial y turística.

El segundo día de actividades fue el miércoles 15 y contó con una conferencia brindada por la periodista argentina María Eugenia Estenssoro, quien repasó algunos aspectos claves de su libro “Uruguay Laboratorio” próximo a lanzarse. En este marco, también participaron el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini; el científico Gonzalo Moratorio; y el ingeniero Nicolás Jodal, cofundador de GeneXus, quienes debatieron sobre las cualidades del país para el desarrollo de nuevos negocios, nuevas tecnologías y nuevos procesos productivos.

Finalmente, la agenda de actividades se cerró el jueves 16 con un almuerzo de mujeres que incluyó una charla a cargo de las representantes del Programa Sembrando. Su fundadora, Lorena Ponce de León, repasó el comienzo de este proyecto que se gestó durante su recorrida por el país en plena campaña electoral de 2019: “En ese momento identifiqué la necesidad de que existiera un programa de apoyo a hombres y mujeres del país que tuvieran la intención de salir adelante emprendiendo”. Andrea Bellolio, directora ejecutiva, reflexionó sobre el impacto positivo que Sembrando ha tenido en los emprendedores, destacando la importancia de la descentralización en los 19 departamentos como pilar fundamental del proyecto.

Foto: María Eugenia Estenssoro, repasando algunos aspectos claves de su libro “Uruguay Laboratorio”, próximo a lanzarse, junto al científico Gonzalo Moratorio, destacado por Revista Nature y el ingeniero Nicolás Jodal, cofundador de GeneXus, quienes debatieron sobre las cualidades de Uruguay para el desarrollo de nuevos negocios, nuevas tecnologías y nuevos procesos productivos.