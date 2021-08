Mujeres, llamadas a multiplicar los emprendimientos STEM en América Latina

La incursión de las mujeres en programas STEM es una conversación que viene tomando fuerza en los últimos años. Por ello, hace parte de las temáticas que abordará el Women Economic Forum Caribbean 2021 – Trasciende que tendrá lugar, de manera virtual y gratuita, del 24 al 27 de agosto próximos.

(11/Ago/2021 – web) Latam y el Caribe.- Las disciplinas de las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés) son vitales para el desarrollo económico e innovación en América Latina y El Caribe, al crear mayor competitividad gracias a la innovación inherente en sus proyectos y a que conlleva la creación de nuevos puestos de trabajo.

Con el crecimiento exponencial de la demanda de estas disciplinas en los últimos años, debido a la necesidad global de una oferta digital más dinámica y conocimiento más innovador, el surgimiento de emprendimientos STEM también se ha incrementado y las mujeres han venido ganando un espacio en un campo controlado tradicionalmente por hombres.

Un estudio del BID Lab, Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, destaca que el 54% de las mujeres emprendedoras en STEM de América Latina y el Caribe ha obtenido capital para sus empresas y un 80% de ellas tiene en planes expandir su idea a otros países de la región.

Este estudio también permite ver que las mujeres, motivadas principalmente por ayudar a resolver problemas sociales de sus países, han enfocado sus emprendimientos en campos como la industria, la innovación, la infraestructura, el desarrollo económico, la igualdad de género, la educación de calidad, la salud y el bienestar.

Es así como en la región, las mujeres están empezando a tomar su lugar en emprendimientos STEM. Sin embargo, persiste la necesidad de que sean más protagonistas. En este contexto, el Women Economic Forum en su primera versión para el Caribe destacará en su agenda académica esta temática a través de una masterclass titulada “Cómo lograr que las mujeres incursionen en los programas STEM”.

Casos de éxito de emprendedoras STEM

Un caso éxito es el de Carolina Calderón, chilena con estudios en ingeniera informática, que tradujo su curiosidad y pasión por la tecnología en el desarrollo de un software especializado en brindar soluciones para la gestión odontológica que hoy es utilizado en más de 20 países de América Latina.

Tras terminar sus estudios en Chile, Calderón apostó por Silicon Valley. Allí trabajó en una startup que hacía videoconferencias, estaba a cargo de la internacionalización del software que gestionaba a más de 6 millones de usuarios en el mundo.

De regreso a su país, asumió el reto de administrar una clínica dental y concluyó que debía existir una solución TI para llevar un control más efectivo de la gestión de la clínica con el seguimiento de pacientes, citas médicas, controles, radiografía, proveedores, historial médico, entre otros. Así surgió la idea de crear un software de administración de servicios de salud digital. Hoy Dentidesk es uno de los software más utilizados por las clínicas odontológicas de Latinoamérica.

En este campo dominado por los hombres, no existen referentes mujeres para el mercado y esto hace el posicionamiento más retador. Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), sobre acceso a programas académicos STEM, halló que la proporción de mujeres graduadas de carreras de estas áreas solo es una tercera parte frente a los hombres.

En Costa Rica, por ejemplo, cifras disponibles a 2017 tenía un indicador de 33% de mujeres graduadas en áreas STEM versus un 66% de hombres que terminaban estas carreras, panorama similar al que viven según este estudio, Belice, Guatemala, Honduras y otros 13 países de la región.

No es el género, es el desarrollo de habilidades

Ante este panorama, es necesario crear herramientas que acerquen a las niñas, adolescentes y mujeres a las disciplinas STEM tanto como a nuevas habilidades empresariales, explica Mónica Novoa, directora de Iniciativas para Latinoamérica y el Caribe y profesora de investigación del Enterprise Innovation Institute (EI2) de Georgia Tech.

Novoa detalla que para apoyar estos objetivos de reducción de la brecha de género en el campo STEM, es necesario abrir diálogos sobre cuáles son los modelos de negocio, estrategias comerciales y habilidades empresariales que se pueden desarrollar en la región para que haya prosperidad resiliente y sostenible.

La académica asegura que es probable que el mundo vuelva a enfrentar nuevas pandemias, pues el cambio climático es una realidad que incide en este aspecto entre otros, y es hora de tener soluciones nuevas, incluyentes y de impacto que anticipen coyunturas de esta naturaleza, con un papel más relevante y decidido de la mujer, reto que será uno de los temas a tratar en el panel Importance of Fostering an Entrepreneurial Culture in Schools and Universities, dirigido por la experta del EI2 durante el WEF Caribe 2021.

Vía MileniumGroup