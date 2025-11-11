La COP30 será sede del llamado unificado por los bosques tropicales globales que se acercan a puntos de no retorno

Lanzamiento de Paneles Científicos de los Bosques Tropicales Globales advierte sobre la inestabilidad climática en la COP30

• Las tres evaluaciones advierten que la protección de estas regiones es fundamental para la estabilidad climática y el bienestar humano, frente a presiones crecientes por la deforestación y el crimen organizado.

(12/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Belém, Brasil.- En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30), que se celebra en Belém, Brasil, tendrá lugar el primer encuentro de los principales Paneles Científicos de las tres mayores regiones de bosques tropicales globales. El evento, convocado en el marco de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (UN SDSN), presentará un llamado científico unificado y urgente a la acción.

La reunión se llevará a cabo hoy, 12 de noviembre de 2025, de 4:30 p. m. a 6:00 p. m. (BRT) en el Pabellón de la Ciencia de la COP30.

Alerta por puntos de no retorno

Los participantes incluyen al Panel Científico para la Amazonía (SPA), el Panel Científico para la Cuenca del Congo (SPCB) y el Panel Científico para Borneo (SPB). Sus evaluaciones emblemáticas advierten que las tres regiones de bosques tropicales globales se están acercando a peligrosos puntos de no retorno, lo que requiere acción inmediata.

Según los informes, la protección de estos biomas es fundamental para la estabilidad climática, la biodiversidad y el bienestar humano. Los científicos y líderes advierten que los bosques enfrentan presiones crecientes por deforestación, minería, crimen organizado y los efectos del cambio climático.

Entre los participantes destacados se encuentran Emma Torres, vicepresidenta de la UN SDSN, y Carlos Nobre, copresidente del Panel Científico para la Amazonía (SPA), junto a líderes indígenas y locales de las regiones tropicales.

Lanzamiento de evaluaciones históricas

El evento marcará el lanzamiento de tres evaluaciones científicas históricas:

• Informe de Evaluación de la Amazonía 2025: Una actualización del informe existente del SPA.

• Informes integrales sobre la Cuenca del Congo y Borneo: Los primeros informes de esta naturaleza para estas dos regiones cruciales.

Los Paneles hacen un llamado conjunto a la acción, instando a gobiernos, al sector privado y a la sociedad civil a proteger los bosques tropicales globales mediante la implementación de soluciones basadas en la ciencia, que sean inclusivas y estén lideradas por las comunidades locales. El evento concluirá con una sesión de preguntas y respuestas con científicos internacionales y líderes indígenas.

La SDSN, que trabaja bajo el auspicio del Secretario General de la ONU, moviliza a universidades, centros de investigación y grupos de expertos para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París, promoviendo soluciones basadas en evidencia y cooperación global.

