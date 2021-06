Promueven el emprendimiento en jóvenes de la Prepa UAG

(26/Jun/2021 – web) México.- Ana Sofía Martínez Espinoza, reconocida emprendedora de 14 años y actual Presidenta Fundadora de “Red Niños” (asociación que promueve el emprendimiento de los niños adolescentes), presentó su libro “7 Pasos para Emprender desde la Niñez» a estudiantes de la Prepa UAG de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

Esto como parte del programa educativo de la Autónoma para promover la Innovación Sostenible y el emprendimiento en todos sus niveles educativos. La joven emprendedora fue invitada gracias a las gestiones de la Incubadora de Negocios de la UAG, que es una de las encargadas de generar, promover y fortalecer este ecosistema en beneficio de los estudiantes.

La emprendedora relató su experiencia a los estudiantes; ella inició sus ideas de emprendimiento en diseño de ropa desde los 9 años, luego participó en “Reto Kids”, donde tuvo experiencias para perfeccionar su negocio conocido hoy como “Ann’s Clothes”; también relató sus apariciones en radio, conferencias, trabajo como fundadora de “Red Niños” entre otras anécdotas.

Durante la charla explicó los siete pasos que propone para empezar a pensar como emprendedor desde niño y dio algunos consejos para ayudar a generar una idea de negocio y más.

“El libro nació por las conferencias que he impartido y la pandemia me permitió escribirlo. Aquí comparto que el emprendimiento es una forma de vida, una perspectiva, un pensamiento con lo que vivirás siempre. Si se implementa desde la niñez podríamos hacer un mundo mejor. Si todos tienen este pensamiento emprendedor, mejoramos el mundo, es crear respeto, creatividad, originalidad entre todos y nosotros, para progresar como sociedad y como humanos”, dijo.

Las características que te hacen un emprendedor, mencionó Martínez Espinoza, son: ser creativo, original, valiente, organizado, disciplinado, observador, disruptivo y líder con un pequeño grado de locura.

Según la jovencita, para emprender se necesita que las personas descubran quiénes son, deben conocer y usar sus talentos; también generar una idea, observar qué requiere su comunidad y resolver esa necesidad, subir a redes sociales y compartir sus logros e ideales, usar todos los recursos a su alcance, hacer bien las cosas y mejorar, tanto su negocio como sus personalidades.

“En este libro pongo también ejercicios sencillos y hago preguntas: cuáles son tus sueños, actividades que deseas hacer, cuál es tu misión y visión, preguntas guías para que reflexionen y las contesten y así empiecen. Es un libro para chicos y grandes”, aseguró.

El mayor reto para los jóvenes emprendedores, opinó Martínez Espinoza, es que te tomen en serio y que no te subestimen. El libro de la joven emprendedora puede encontrarse en librerías Gonvill y El Sótano.

“Demuestra que puedes tener ideas. Si no sabes cómo empezar, cómo seguir o qué hacer, pide ayuda, tus papás, maestros, amigos incluso, pueden ayudarte. Ustedes pueden, no piensen que no. Todo es posible, por eso hay tantas empresas e instituciones que han salido de la nada, algunas de ellas te pueden ayudar a realizar tu idea de negocio. Es genial que en la UAG apliquen, hagan estas acciones, porque están cambiando la manera de ver el mundo de sus estudiantes y los invito a que no tengan miedo a que los critiquen, todo valdrá la pena cuando ese negocio, esa idea se lance y alcance el éxito”, concluyó.

Fuente/Foto: UAG