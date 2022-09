Sabrina Seltzer, speaker de la Cumbre Global HolonIQ nos habla sobre el Desarrollo de un Ecosistema EdTech en América Latina

(29/Sep/2022 – web) Panamá.- Para ofrecer acceso global a debates críticos sobre el clima, la educación y la salud, la Cumbre Global HolonIQ se llevará a cabo en 15 lugares de todo el mundo y ubicados a poca distancia de los principales centros de transporte.

Además, la Cumbre ofrece una combinación de programación presencial regional y en línea para los asistentes de todo el mundo. De esta manera, la Cumbre Global HolonIQ cumple la ambición de convertirse en carbono neutral.

Nueva York, COP27, África, Bangalore, Berlina, El Cairo, este de Asia, Jacarta, Londres, Melbourne, Ciudad de México, Oriente Medio, París, Singapur y Estocolmo, son sede de la Cumbre Global HolonIQ.

La Ciudad de México es sede de la Cumbre de Impacto Global: Donde convergen el impacto del medio ambiente, la educación y las tecnologías en la salud; que se está desarrollando con un total de 88 Speakers destacados, de los cuales, Panama24Horas tuvo el honor de entrevistar a Mtra. Sabrina Seltzer, Líder de Transferencia y Emprendimiento del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey.

P24H. Cuáles son los objetivos estratégicos de esta Cumbre y como estiman lograrlos.

Sabrina Seltzer. Empiezo a aclarar que es una Cumbre de una serie de Cumbres, entonces, el organizador principal de estas Cumbres es Holom IQ y lo que intenta hacer Holom IQ con sus partners, en este caso el Instituto para el Futuro de la Educación del Tec de Monterrey, es conectar, y esto es conectar líderes, personas que pertenecen a diferentes emprendimientos, organizaciones de la sociedad civil, gobierno, empresas, academias cómo nosotros alrededor de ciertas temáticas que puntualmente son 3:

Tienen que ver uno con educación, otro con clima y otro con salud y sobre todo innovación en esas tres áreas y tecnología en éstas tres áreas.

Y por qué varias cumbres y no una sola?, es porque:

1) Es reducir la huella de carbono y no trasladar a gente de todas partes del planeta a un solo lugar.

2) Conseguir esto, conexiones regionales más locales y a estos líderes y actores claves en cada sector para que puedan generarse alianzas potentes en cada uno de los temas.

P24H. Son 15 Cumbres, 15 países y más de 280 speaker globales. Ya Nueva York realizó su Cumbre y ahora Ciudad de México, ¿Qué se siente formar parte de este selecto grupo de Speakers Destacados que trasmitirán un mensaje al mundo?.

Sabrina Seltzer. Para nosotros es muy importante, como bien sabes, el Tec de Monterrey y puntualmente desde el Instituto para el Futuro de la Educación, que justamente la innovación educativa es nuestra esencia y lograr que eso impacte en una mejor educación superior y aprendizaje a lo largo de la vida, es muy importante, entonces, para nosotros es esencial participar como speakers y como co-organizadores de este evento porque lo que nos permite es compartir con el resto de la región, con los y las participantes lo que estamos haciendo, poder compartir estos avances, poder generar también estas nueva alianzas con otros actores, con otras organizaciones y de alguna manera difundir, compartir y crear nuevos proyectos a través de conocer a la gente, a través de este tipo de eventos.

P24H. La AGENDA de la Cumbre se desarrolla en tres ejes. El tema que le corresponde es Desarrollando un Ecosistema EdTech en América Latina. Emprendimiento para el florecimiento humano: oportunidades para iniciar y hacer crecer emprendimientos, la visión del Tecnológico de Monterrey desde su ecosistema emprendedor.

Quisiera nos hablara del Ecosistema Emprendedor del Tecnológico de Monterrey y precisamente cual es el alcance de la visión en cuanto al abanico de oportunidades que brinda esa importante casa de estudios para fortalecer y darles sustentabilidad a los emprendimientos.

Sabrina Seltzer. Sí, particularmente mi conferencia es el Desarrollo del Ecosistema de Emprendimiento Educativo en América Latina.

Hay dos áreas que son fundamentales en el Tec de Monterrey en general y son las que combinamos desde el trabajo que hacemos en el área que me toca dirigir, que tiene que ver, por un lado innovación educativa y por otro lado el emprendimiento, ambas están en la génesis del Tec de Monterrey, lo que hacemos nosotros justamente es vincular ambas.

El mundo del emprendimiento con la innovación educativa a partir, tanto de generar soluciones educativas desde el quehacer de investigación del Tec de Monterrey como ayudar a hacer crecer y potenciar emprendimientos educativos en el mundo, pero sobre todo con un foco muy importante en América Latina. Entonces, un poco lo que voy a contar es sobre eso y de algunas iniciativas que te puedo comentar que tenemos en el instituto.

Básicamente tenemos un programa que se llama IFE Explora que es un programa de incubación de ideas de emprendimiento para todo América Latina y el Caribe.

Es un programa gratuito en línea que le permite a las personas y a los equipos que participan poder textear y probar sus ideas de emprendimiento educativo para transformarlo en un proyecto de emprendimiento real, también tenemos un programa de aceleración en etapas tempranas que se llama IFE Launch, es global pero en este minuto en este grupo de empresas seleccionadas, todas son de latinoamerica y son startups que tienen soluciones en educación superior y aprendizaje a lo largo de la vida que vamos también a apoyar

Apoyarlas con mentorías, con financiamiento, con validación de su producto para que puedan escalar y crecer, y tenemos un programa -y en este voy a hacer puntual énfasis- porque tenemos la convocatoria abierta y sería interesante que nos ayudes a difundirla, que se llama Tprize que es un programa de innovación abierta en educación en el que todos los años diseñamos un reto de educación para América Latina y el Caribe y abrimos postulaciones buscando esas soluciones. No buscamos ideas sino ya emprendimientos sociales, startups, ONG’s, que estén trabajando en alguna solución educativa de este gran desafío. La postulación está abierta hasta el próximo 6 de octubre y es en línea, puede ser en español y en inglés y está abierta a cualquier persona o institución al rededor del mundo. Pueden tener información a través de https://tprize.mx/

P24H. Además del Tecnológico de Monterrey, que otras instituciones universitarias están sumadas a esta Visión?, tanto de México como de otros países.

Sabrina Seltzer. Voy a hacer una distinción también, como institución educativa dentro del SUMMIT de Holom IQ, en este caso somos el único partner académico en este evento, ahora, sí en todo lo que hacemos en el trabajo de emprendimiento, trabajamos en colaboración con muchas universidades en América Latina.

Por ejemplo, en el contexto de TPrize, que es el programa que te acabo de mencionar, trabajamos con aliados como la Universidad de los Andes de Colombia, la Universidad Católica de Chile, la Universidad de San Carlos en Guatemala, la Universidad Católica de Perú y algunos otros partners que tiene el TEC. En el Tec de Monterrey trabajamos muchísimo en colaboración, así que tenemos por suerte muy buenas alianzas con otras instrucciones amigas.

P24H. Usted como Líder de Transferencia y Emprendimiento del Instituto para el Futuro de la Educación del TEC, como ve a los centros de estudios (públicos y privados) de la región, en cuanto a la formación de sus estudiantes para hacer frente a los nuevos retos de empleabilidad y oferta laboral de los próximos años. ¿Qué carreras universitarias recomienda usted a los estudiantes en la actualidad?

Sabrina Seltzer. Es una muy buena pregunta pero muy difícil, no creo tener una respuesta a eso, pero quizá algunas ideas o algunos aportes que tengan que ver, no quiero caer como en lugares comunes pero básicamente creo que todas las instituciones, independientemente de si somos públicas o privadas, pasamos por los mismos desafíos que tienen que ver con que estamos en una época muy cambiante, dónde el desarrollo tecnológico va más rápido de lo que nuestra mente es capaz de captar y eso implica obviamente que para las y los jóvenes, es un gran desafío.

Yo creo que hasta hoy si yo fuese una joven de 18 años que está pensando en que va a estudiar, no lo tendría claro, no sabría por cuánto tiempo estudio eso y cuánto tiempo me voy a dedicar, entonces yo creo que las instituciones nos tenemos que hacer cargo de eso pero como de muchas aristas, yo creo que lo mejor que podemos hacer o una palabra que me gustaría usar es: flexibilidad.

Y es flexibilidad desde todo, desde pensar que lo que hoy estudio no va a ser la carrera de toda la vida, probablemente cuando mis papás estudiaban, todavía cuando yo estudié, era como estudias algo y te vas a dedicar toda la vida, me parece que eso ya no va más y lo único que podemos ofrecer es flexibilidad, y es flexibilidad en las currículas en los planes de estudio, flexibilidad en la metodología que utilizamos para aprender.

En el instituto hablamos mucho de un currículum de 60 años y cuando hablamos de un currículum de 60 años significa aprendizaje a lo largo de la vida, que nos permite interactuar, entrar y salir de las instituciones educativas como la nuestra para tomar herramientas que voy a ir necesitando a lo largo de mi vida profesional, me parece que por ahí está eso, es un gran desafío para las instituciones de educación superior que muchas veces solemos ser rígidas, solemos tener estructuras como más pesadas por decirlo de alguna manera, que quizás a veces nos cuesta movernos o modificarnos a la velocidad que quizás sea necesaria.

Me parece que los desafíos tienen que ver con eso, cómo volver más livianas y más flexibles nuestras instituciones y como comenzamos a pensar en un currículum de 60 años.

P24H. Para finalizar, que consejo puede brindarles a los emprendedores

Sabrina Seltzer. Sobre el evento dos cosas: Uno, que chequen HOLOM IQ. Que es holoniq.com, es la empresa internacional de origen australiana que está organizando estos SUMMITs, ellos son inteligencia y visualización de datos, es increíble la cantidad de estadísticas y datos de información que tienen sobre educación, clima y salud, y en nuestro caso particular, las y los invitamos a que revisen el sitio web y las redes sociales del Instituto para el Futuro de la Educación del Tec Monterrey porque no solo van a encontrar temas de emprendimiento educativo, que es lo que principalmente me toca a mí, sino, otras oportunidades de conectar.

Desde ya las y los invitamos el próximo enero del 16 al 18 de enero del 2023 en nuestro campus de Monterrey, al norte de México, no tan lejos de Panamá, a que puedan asistir a nuestra Conferencia Internacional de Innovación Educativa, que estamos esperando aproximadamente 4 mil asistentes, speakers internacionales, muchas líneas temáticas que tiene que ver con innovación educativa y que pueden ser de su interés y como te decía, el sitio web del instituto donde van a encontrar muchísimas oportunidades en diferentes tipos de colaboraciones; congresos, nuestro observatorio con los mejores contenidos sobre innovación educativa, áreas de colaboración para hacer investigación con nosotras y nosotros además de emprendimiento.

Entrevista realizada por Mariela Cordero, Directora de Medios de P24H Ecosystem

Mtra. Sabrina Seltzer

Líder de Transferencia y Emprendimiento del Instituto para el Futuro de la Educación

Economista con maestría en investigación y evaluación educativa; experta en transferencia tecnológica, con énfasis en áreas no tradicionales como educación y ciencias sociales; diseño y dirección de nuevos programas y unidades en áreas de innovación, emprendimiento, formulación y planificación de proyectos de I+D. Co-diseñó y dirigió EduLab UC (1ra. aceleradora de transferencia de resultados de investigación en educación en Latam) en Chile. Posee más de 13 años de experiencia de trabajo en universidades latinoamericanas.

Sobre el evento:

HolonIQ, en colaboración con el Insitute for the Future of Education (IFE) del Tecnológico de Monterrey, llevarán a cabo el 28 y 29 de septiembre diversas conferencias y paneles que abordarán temas sobre el futuro del medio ambiente, la educación y las tecnologías de la salud en Campus Ciudad de México. Con más de 80 conferenciantes de toda América Latina, el Summit de Ciudad de México, logrará reunir una ola global de ideas, conocimientos y conexiones para mejorar el futuro de la sociedad.