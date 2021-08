SAP logra el puesto número 7 de Los Mejores Lugares para Trabajar™ en América Latina 2021 por Great Place to Work®

(19/Ago/2021 – web) EE.UU.- Great Place to Work®, la autoridad mundial en cultura organizacional coloca a SAP Latinoamérica y el Caribe en el puesto número 7 en la lista de Los Mejores Lugares para Trabajar™ en América Latina 2021. Esta lista se realizó en base a la experiencia de más de 2 millones de empleados en América Latina que fueron encuestados sobre los factores clave que crean excelentes lugares para trabajar para todos.

Las 125 empresas que forman parte de la lista de Los Mejores Lugares para Trabajar™ en América Latina 2021, obtuvieron los puntajes más altos en las listas nacionales de Great Place to Work® de toda la región. Este reconocimiento se basa en datos de encuestas confidenciales que evalúan las experiencias de confianza, innovación, valores de la empresa y liderazgo de los empleados.

Las empresas también son evaluadas sobre la experiencia que crean en el lugar de trabajo para todos, que incluye a todos los empleados, sin importar quiénes son o qué hacen. Este año, el COVID-19 puso en primer plano el bienestar físico y mental tanto para los empleadores como para los empleados.

En promedio, el 87% de los empleados de las empresas que forman parte de la lista dijeron que experimentan bienestar en el trabajo (definido por factores como sentirse atendidos y creer que su lugar de trabajo es psicológico y emocionalmente saludable). Entre los empleados de las empresas de la lista de este año:

• El 97% dijo que todos tienen la oportunidad de recibir un reconocimiento especial.

• El 95% dijo que se les ofrece capacitación u otras formas de desarrollo para crecer profesionalmente.

• El 94% dijo que se anima a las personas a equilibrar su vida profesional con su vida personal.

“Felicitaciones a Los Mejores Lugares para Trabajar™ en América Latina 2021 por poner el bienestar de sus empleados en primer lugar”, dijo Michael C. Bush, CEO global de Great Place to Work®. “Durante un tiempo increíblemente desafiante para la región, estas empresas crearon lugares de trabajo equitativos al brindar flexibilidad y apoyar a sus empleados en situaciones complejas. Los Mejores Lugares para Trabajar™ en América Latina 2021 encarnan la misión de Great Place to Work® y, de hecho, están creando y gestionando excelente lugares para trabajar para todos”.

“Estamos muy orgullosos de ser reconocidos una vez más como una de las mejores empresas para trabajar en América Latina y en esta ocasión tres lugares más arriba que el año pasado. Nuestros colaboradores se sienten orgullosos de pertenecer a SAP Latinoamérica y el Caribe dónde cada colega aporta algo único a nuestro trabajo en equipo, generando un impacto y un compromiso verdaderamente valioso”, dijo Paula Jacomo, Líder de Recursos Humanos para SAP Latinoamérica y el Caribe.

