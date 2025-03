She Is My Boss estrena su cuarta temporada con 11 mujeres colombianas que transforman el país

Empoderamiento femenino en acción: She Is My Boss regresa con nuevas historias inspiradoras

El primer capítulo de la temporada será protagonizado por Patricia Field y se emitirá el 6 de marzo a las 7:00 pm por el canal de YouTube de LA7EM y la web oficial de She Is My Boss.

(4/Mar/2025 – Panama24Horas web) Colombia.- La serie documental She Is My Boss regresa con su cuarta temporada, destacando el papel de 11 mujeres colombianas que han superado desafíos y generado un impacto significativo en sus comunidades y sectores profesionales. Este lanzamiento, programado para el 6 de marzo, conmemora el Mes de la Mujer, reafirmando el compromiso de la serie con la equidad de género y la inspiración femenina.

Creado y dirigido por Camilo Betancur Morales, CEO de LA7EM, el documental ofrece una mirada profunda a la vida de mujeres que han derribado estereotipos, enfrentado adversidades y logrado un impacto más allá de sus cargos. «She Is My Boss nació con un propósito superior y muy claro: mostrar más allá de una gestión profesional y contar la historia de cada protagonista, desde sus inicios hasta sus logros actuales, para inspirar a millones de niñas y mujeres en Colombia y Latinoamérica», señaló Betancur.

Historias de mujeres que inspiran

A lo largo de la serie, She Is My Boss ha destacado cómo tres de cada cuatro mujeres enfrentan el síndrome del impostor en sus carreras. Con un enfoque auténtico y emotivo, el documental demuestra que el éxito no tiene límites cuando se combinan esfuerzo, preparación y confianza en sí mismas.

Cada episodio revela historias de superación, abordando momentos clave en la vida de las protagonistas, como enfermedades, divorcios o desafíos profesionales, y cómo lograron convertirse en referentes femeninos en la sociedad.

Protagonistas de la cuarta temporada

Las 11 mujeres destacadas en esta temporada ocupan posiciones de liderazgo en sectores como la ciencia, tecnología, negocios y sostenibilidad:

1. Patricia Field – Presidenta, Novo Nordisk

2. Mariana Botero – Presidenta, Puntos Colombia

3. Erika Zarante – Presidenta, LATAM Airlines Colombia

4. María Elena Obando – Presidenta, Coordinadora Mercantil

5. Martha Vásquez – Vicepresidenta, Bancolombia

6. Mary Luz Giraldo – Vicepresidenta, FGA

7. Patricia Echeverri – Gerente General, Proquident

8. Pilar Amorocho – Gerente General, Qbano

9. Sandra Gallón – Directora de Talento Humano, Postobón

10. Emilia Restrepo – Rectora, CESA

11. Lucía Martínez – Ejecutiva Comercial, Compra por Catálogo, Leonisa

Un impacto más allá de la pantalla

She Is My Boss no solo visibiliza el talento y la resiliencia de mujeres líderes, sino que también busca inspirar a las nuevas generaciones desde la infancia. «Esta temporada no solo reconoce el valor de las mujeres en la sociedad, sino que siembra valores y confianza en niñas y jóvenes que serán las líderes del futuro», destacó Betancur.

El primer episodio de la temporada, protagonizado por Patricia Field, se estrenará el 6 de marzo. Cada capítulo será emitido los jueves a las 7:00 pm a través del canal de YouTube de LA7EM y en la web oficial de She Is My Boss.

Con esta nueva entrega, She Is My Boss reafirma su compromiso con la construcción de un mundo más equitativo, donde las mujeres continúen rompiendo barreras y dejando su huella en la sociedad.