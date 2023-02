Tec de Monterrey lanza convocatoria a la primera incubadora EdTech en LATAM: IFE Explora 2023

Se trata de la primera incubadora EdTech en Latinoamérica.

El programa es gratuito y beneficiará a 30 emprendedores de LATAM enfocados en educación y tecnología.

(15/Feb/2023 – web) Monterrey, México.- IFE Explora es una iniciativa liderada por el Institute for the Future of Education (IFE) del Tecnológico de Monterrey, que tiene el objetivo de impulsar los emprendimientos educativos más prometedores de América Latina. Del 15 de febrero al 23 de marzo IFE Explora hace un llamado a estudiantes, profesores, profesionistas, ONGs Educativas, innovadoras e innovadores de Latinoamérica a participar en la convocatoria 2023.

IFE Explora 2023 surge con el objetivo de acompañar a emprendedoras y emprendedores apasionados por transformar la educación con el desarrollo de soluciones innovadoras con alto potencial de reinventar la forma en que se educa y se aprende por medio del uso de tecnología exponencial.

Algunos de los beneficios que IFE Explora otorga a los postulantes durante el periodo de incubación son:

● Módulos de aprendizaje que comprenden diferentes métodos de enseñanza.

● Talleres simultáneos sobre el desarrollo de negocios con expertas y expertos del Tec de Monterrey.

● Dinámicas de retroalimentación para cada proyecto impartidos por especialistas en tecnología educativa.

● Recursos de capacitación como guías informativas, artículos e informes técnicos de estrategias, tácticas y consejos para el desarrollo de innovaciones con enfoque en tecnología educativa.

● Invitación a eventos exclusivos y/o de libre acceso organizados por el Tecnológico de Monterrey y los miembros de su comunidad.

El programa busca ser el espacio adecuado para impulsar y desarrollar las ideas de emprendimiento de los participantes, desde la etapa de identificación del problema hasta llegar a un prototipo por medio de la capacitación, asesoría y guía de expertas y expertos durante seis meses. Con el fin de asegurar el avance adecuado de los postulantes seleccionados y el cumplimiento de los objetivos del programa, durante el periodo de incubación, los postulantes seleccionados deberán participar activamente en las actividades y después del periodo de incubación, se realizará un DEMO DAY donde se escogen los mejores 10 mejores proyectos, quienes recibirán seis mentorías personalizadas durante tres meses más para seguir el desarrollo de su proyecto.

Gracias a los diferentes beneficios que IFE Explora otorga a las y los emprendedores EdTech, muchas soluciones de Chile, México, Argentina y Colombia ya están atendiendo problemáticas reales en su región gracias a sus emprendimientos. Estos son algunos de los proyectos destacados de la edición pasada:

● Circanvas: Juego educativo diseñado para desarrollar las competencias blandas imprescindibles que ayudan superar la adversidad cuando las condiciones así lo ameriten.

● Datlas Academy: Es una comunidad que ofrece soluciones de transformación digital y tecnologías de la información para alinear el conocimiento básico digital y tecnológico de profesionales en distintas industrias de manera sencilla y escalable.

● Edu.digital: Ofrece las mejores soluciones digitales para resolver los desafíos que representa la gestión del aprendizaje virtual.

● Inneddi: Promueve la alfabetización digital en docentes para que en poco tiempo los educadores puedan desarrollar competencias digitales a través de información concreta y de calidad con acompañamiento continuo.

● Lifelingua: Es un sistema de gestión de aprendizaje en línea de idiomas que tiene el objetivo ampliar la oferta de ejercicios de práctica en línea, laboratorios, producción escrita y actividades adicionales en otros idiomas diferentes al inglés

En este año 2023 el Tec de Monterrey celebra 80 años que celebran el impulso a la excelencia académica de clase mundial, innovación educativa, y emprendimiento en los que han fomentado el desarrollo a través de la Construcción de Legados que Trascienden. Por medio de esta iniciativa, el Institute for the Future of Education, continúa el legado de la Institución, fortalece el ecosistema de emprendimiento EdTech en Latinoamérica y genera un impacto positivo económico y social en la región por medio de innovadores y transformadores educativos.

Consulta las bases en: https://edtechexplora.com/