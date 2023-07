Tecnológico de Monterrey se posiciona en el puesto número 4 en América Latina según el THE Latin America University Rankings 2023

El Tecnológico de Monterrey se posicionó en el primer lugar de México y se mantuvo en el top 5 de Latinoamérica, escalando a la posición número 4

Los resultados se dieron a conocer durante el Times Higher Education Latin America Universities Summit 2023 que se realizó el 3 y 4 de julio en su Campus Monterrey

Al evento asistieron líderes académicos, investigadores y consultores para analizar la colaboración regional entre universidades latinoamericanas para impulsar el progreso social de sus países

(5/Jul/2023 – web) Monterrey, Nuevo León, México.- En el marco del 80 aniversario del Tecnológico de Monterrey, en colaboración con la organización global, Times Higher Education (THE), llevaron a cabo el THE Latin America Universities Summit 2023; evento que después de cuatro años, volvió de forma presencial y se realizó por primera vez en México. Como parte de la agenda principal, se dieron a conocer en exclusiva los resultados del Times Higher Education Latin America University Rankings 2023, donde el Tecnológico de Monterrey se posicionó en el lugar número 4.

Dentro de las temáticas que se abordaron en el encuentro destacaron la necesidad de impulsar la investigación, el incremento de oportunidades educativas y la movilidad de estudiantes, así como necesidades presentes y futuras de la población, la priorización y diversificación del financiamiento para cumplir objetivos de investigación institucionales, y el impacto social de la internacionalización de las universidades.

Durante el evento, estuvieron presentes más de 200 líderes académicos, investigadores y consultores de 12 países de América Latina, Estados Unidos, Canadá y Europa para analizar las condiciones actuales y el futuro de la educación superior en Latinoamérica. Entre los asistentes, estuvieron David Garza Salazar, Rector y Presidente Ejecutivo del Tecnológico de Monterrey, como anfitrión del encuentro junto con David Watkins, Managing Director of Data Science de Times Higher Education; Guillermo Torre-Amione, Vicepresidente de Investigación del Tec de Monterrey; José A. Cheyne García, Rector de la Universidad del Rosario; así como Victoria Galan-Muros, Chief of research and analysis at the International Institute for Higher Education Unesco, por mencionar algunos.

En su intervención, David Watkins de Times Higher Education, se dirigió a la audiencia para agradecerles su participación en el evento: “Es un verdadero placer darles la bienvenida al THE LATAM Universities Summit aquí en el Tec de Monterrey, es un honor para mí y todo el equipo de Times Higher Education organizar estos eventos. Muchas gracias por asistir”. Asimismo, se enfocó en la relevancia de la colaboración internacional: “Estamos buscando crear abordajes para alcanzar un impacto medible, con un enfoque no solamente en la colaboración regional, sino internacional y su alcance. Al ser éste un factor que medimos, sentimos que es una pieza importante de información —cuantas más colaboraciones internacionales, más exitosa puede ser una universidad—”.

El Times Higher Education Latin America University Rankings tiene como objetivo generar una visión más cercana de las universidades latinoamericanas que contribuya a detonar un enfoque de mejora en las características individuales de las instituciones que figuran, así como de colaboración para elevar en conjunto la calidad educativa de la región. En total, este año fueron evaluadas 197 universidades, provenientes de 15 países de América Latina. En el Times Higher Education Latin America University Rankings 2023, el Tecnológico de Monterrey se posicionó en el lugar 4 de Latinoamérica subiendo un peldaño respecto al año anterior. En México, en tanto, el Tec se mantuvo en primer lugar entre 24 universidades mexicanas evaluadas.

David Garza Salazar, Rector y Presidente Ejecutivo del Tecnológico de Monterrey, comentó: “Es un orgullo que el Tecnológico de Monterrey sea sede de este encuentro, en el marco de nuestro 80 aniversario. En este tiempo, nuestra institución ha buscado fomentar y potenciar la investigación como motor de cambio para contribuir al desarrollo educativo, social y ambiental de México y el mundo. A través de plataformas como el Times Higher Education Latin America Universities Summit 2023, la Institución continúa abriendo canales de comunicación y de colaboración internacional que permitan alcanzar soluciones viables a estas problemáticas.”

“Para esta Institución también representa motivo de satisfacción escalar peldaños, lo que nos motiva a seguir desarrollando investigación e impulsando buenas prácticas educativas para formar agentes de cambio en beneficio de la sociedad», agregó Garza Salazar.

Times Higher Education, es una organización con cinco décadas de experiencia en el sector de educación superior que se ha consolidado a través de sus rankings mundiales, que ayudan a entender el rendimiento universitario y presentan una perspectiva del sector

Para consultar la lista completa del ranking puede hacerlo aquí.

Fuente/Foto: Tecnológico de Monterrey