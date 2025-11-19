Proyección récord de 655 mil toneladas: Arranca la temporada de cerezas chilenas con mayor capacidad marítima

STI y Frutas de Chile inician temporada récord de cerezas chilenas con más servicios directos a Asia

La industria proyecta exportar 131 millones de cajas, y el terminal STI ha reforzado su capacidad con más de 3.000 puntos de conexión refrigerada y la adopción de inteligencia artificial para optimizar las operaciones.

(19/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) San Antonio, Chile.- San Antonio Terminal Internacional (STI), en colaboración con Frutas de Chile, dio inicio formal a una nueva temporada de exportación marítima de cerezas chilenas. El arranque de la temporada 2025-2026 se caracteriza por un aumento en la disponibilidad de naves, llegando a 32 servicios, lo que garantiza mayor frecuencia, cobertura y flexibilidad a los exportadores.

Actualmente, STI, que es operado por Hanseatic Global Terminals y SSA Marine, se posiciona como el terminal chileno con la mayor oferta de servicios durante esta temporada. El puerto opera cuatro rutas directas hacia Asia, conocidas como Cherry Express, las cuales reducen el tiempo de navegación entre Chile y China a 23 días.

Andrés Albertini, gerente general de STI, destacó que su oferta de servicios directos reafirma al terminal como el principal punto de salida para las cerezas chilenas con destino a Asia. «El 60% de los servicios Cherry Express, fundamentales para reducir los tiempos de navegación entre Chile y China, operan en STI. Esto nos exige seguir potenciando la competitividad de la industria y seguir reforzando nuestro compromiso de entregar una operación continua, eficiente y segura para los exportadores”, señaló Albertini.

Proyecciones Récord y Coordinación Logística

De acuerdo con las estimaciones del Comité de Cerezas de Frutas de Chile, la proyección de exportaciones para la temporada 2025-2026 podría alcanzar las 131 millones de cajas, equivalentes a 655 mil toneladas.

La directora ejecutiva del Comité de Cerezas de Frutas de Chile, Claudia Soler, enfatizó que cada temporada representa un desafío logístico a gran escala. Subrayó que «la coordinación de los distintos actores de la cadena es clave para mantener la competitividad del sector y seguir posicionando a Chile como líder en exportaciones frutícolas».

El 90% del volumen total de cerezas frescas se envía por vía marítima, siendo los buques Cherry Express esenciales por su ruta directa al principal mercado de destino, China.

Medidas para Garantizar Calidad y Prestigio

La ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, intervino destacando las importantes coordinaciones realizadas entre los sectores público y privado para afrontar la temporada. Mencionó que, si bien el año pasado fue récord en volumen, enfrentó dificultades de precio, por lo que se han tomado medidas para asegurar el prestigio y la calidad de la fruta. Las cerezas chilenas son consideradas una «embajadora fundamental de la agricultura chilena y del país» en China.

Para garantizar que la fruta llegue en condiciones óptimas a destino, el terminal ofrecerá más de 3.000 puntos de conexión para contenedores refrigerados. Adicionalmente, STI cuenta con un sistema operativo digitalizado, protocolos de seguridad reforzados y automatización de flujos. En paralelo, se están desarrollando iniciativas de inteligencia artificial y telemetría, diseñadas para optimizar los tiempos de operación y anticipar contingencias logísticas.

