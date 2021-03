Un nuevo another llega este 2021

Durante 2020, la agencia inició operaciones en Brasil y Estados Unidos, y para 2021 apunta al mercado europeo, consolidando su presencia en 18 países.

El año pasado, another incluyó más de 40 proyectos de marcas y empresas líderes a su portafolio de clientes.

(2/Mar/2021 – web) Panamá.- La realidad que vivimos y la aceleración digital que han experimentado muchas industrias demandan una evolución rápida y constante. Frente a este escenario, Another Company ha reformulado e innovado en su oferta de servicios de comunicación estratégica con miras a continuar su expansión en 2021 hacia el mercado europeo, específicamente España, y así seguir con su tendencia de crecimiento positivo del año pasado, cuando inició operaciones en Brasil y Estados Unidos, aumentando su alcance a 18 países en todo el mundo.

Como primer paso en esta evolución, la agencia presenta una nueva identidad corporativa, cambiando su nombre a another y fortaleciendo la unidad en todas sus áreas de negocio, a fin de brindar una oferta integral, dinámica y renovada para su portafolio de clientes.

Sobre esta evolución, Rodrigo Peñafiel, cofundador de another, expresó: “En esta nueva etapa queremos satisfacer la necesidad de crear mensajes acordes con el actual escenario de cambio constante. De igual manera, buscamos extender nuestras soluciones y alcanzar nuevos mercados que, hoy más que nunca, requieren estrategias disruptivas de comunicación”.

La nueva cara de another

El rebranding de la agencia se inspira en los conceptos de māter (o materia), unificación y adaptación. Inspirados en ellos, cada partícula que conforma another tiene la misma importancia, la colaboración de todos es el factor que da unicidad y fuerza. Con estas bases, el nuevo logo representa la cohesión de los siguientes elementos:

. Talento

. Servicios

. Cultura

El legado de 2020

El año pasado tomó a muchas industrias por sorpresa debido a la pandemia y sus efectos, como el establecimiento y adaptación de nuevas formas de trabajo remoto. Por ello, el ecosistema de las agencias se vio en la necesidad de replantear sus estrategias para resistir el impacto y resurgir en una nueva normalidad como aliados estratégicos de las marcas.

“2020 fue un año de aprendizaje sobre la marcha, sin embargo, supimos adaptarnos a los cambios y requerimientos de comunicación actuales. Gracias a la colaboración y trabajo en equipo hemos sumado a nuestra cartera más de 40 proyectos de marcas y empresas líderes, iniciando 2021 con crecimiento sostenible y una nueva identidad”, apuntó Jaspar Eyears, CEO de another.

De esta manera, another inicia una nueva era sin perder los valores que, desde 2004, han revolucionado la comunicación estratégica por medio de soluciones creativas y poderosas, así como de la generación de campañas de impacto con sentido más humano, genuino e inclusivo, en un momento en que la apertura y digitalización de los medios de comunicación ha cambiado la forma en que las marcas conectan con sus audiencias clave.

SOBRE ANOTHER

Fundada en 2004 por Jaspar Eyears y Rodrigo Peñafiel, another es una agencia independiente que tiene como objetivo revolucionar la comunicación estratégica por medio de campañas poderosas y efectivas para posicionar diversas marcas frente a sus audiencias. Another cuenta con servicios integrados como relaciones públicas, comunicación digital, influencer marketing, social media, branding, content & inbound marketing, creativo y diseño, y experiencias de marca. La agencia opera bajo unidades de negocio especializadas clasificadas en moda, belleza, estilo de vida, consumo masivo, tecnología, lujo, cultura, health & wellness y corporativo. Another forma parte de Constellation Global Network y PRORP, y ha sido reconocida con diversos premios como los SABRE Awards y los Latin American Excellence Awards. Posee oficinas en México (Ciudad de México), Argentina (Buenos Aires), Chile (Santiago), Colombia (Bogotá), Panamá (Ciudad de Panamá) y Perú (Lima) con alcance en Estados Unidos, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Paraguay, Uruguay y próximamente en Europa.

Para más información visita another.co y síguelos en sus redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y Linkedin.

Vía Another