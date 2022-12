YouTube publica lista 2022 con lo más destacado sobre la actual cultura pop

(1/Dic/2022 – web) Panamá.- ¿Cuál video alcanzó la mayor cantidad de reproducciones? ¿Cuál creador se colocó de primero en la lista de favoritos? ¿Qué acontecimiento le dio la vuelta al mundo en YouTube? Estas son algunas de las preguntas que busca resolver cada año el equipo de Cultura y Tendencias de YouTube.

Luego de analizar más de 800 videos y 450 canales, en 35 países, YouTube logró crear una lista con lo más destacado en el año, entre ello: los Videos Top, los Mejores Shorts, las Mejores Canciones y Videos Musicales, los Creadores Revelación y las listas de los Mejores Creadores.

Si bien hay diferencias en el idioma y preferencias entre países, también existen similitudes notables. Estos parecidos no se limitan a videos individuales que aparecen en múltiples regiones, tales como la famosa bofetada en los Oscar, que de hecho se escuchó en todo el mundo, también revelan ideas más amplias sobre cómo el video se cruza con la cultura y la información.

Los videos más populares de todo el mundo reflejan la creciente importancia de las comunidades individuales, en línea.

Los momentos que priorizan y permiten la participación de la comunidad, cada vez tienen mayor relevancia cultural. Esto se muestra de múltiples maneras en las principales listas del año; por ejemplo, las historias personales ocupan un lugar destacado como una forma para que los creadores se conecten íntimamente y reconozcan el valor de sus fanáticos. Por citar algunos ejemplos:

• Will Smith y su bofetada de los Oscar, no se limitó a un solo video que capturara el momento. Los creadores reinterpretaron el evento dentro de VR y animación, lo que llevó a alcanzar más de 1 mil millones de visitas de videos relacionados con Will Smith, solamente en la semana posterior al acontencimiento.

• Dream podría haberse hecho famoso por encabezar Dream SMP, un servidor colaborativo de Minecraft, pero su decisión de publicar una revelación de la cara, lo llegó a otro nivel; el creador recibió su mayor número de visitas y suscriptores solo en el día de su revelación, llegando a más de 15 millones de visitas y más de 290,000 suscriptores.

Las audiencias se conectan más con los creadores y artistas que producen contenido en múltiples formatos.

El consumo de vídeo en línea ya no está dominado por un único formato, los creadores adoptan constantemente nuevas formas de contar historias y ampliar su alcance.

Los mejores creadores trabajan en varias longitudes y estilos de video, al tiempo que lanzan canales en varios idiomas para crear audiencias en nuevos países. Los artistas, por su parte, crean múltiples puntos de contacto con los fanáticos al lanzar numerosas versiones de la misma canción y crear nuevos activos para éxitos más antiguos. Entre los que destacan:

• Bad Bunny, quien subió una serie de visualizadores interactivos playeros para el lanzamiento de su último álbum, Un Verano Sin Ti, transportando a los espectadores a otro lugar. El enfoque de “multi-video” lo llevó a acumular más de 13 mil millones de visitas a nivel mundial en 2022.

• Shakira junto con Rauw Alejandro, que llevaron el lanzamiento tradicional al siguiente nivel con su colaboración «Te Felicito», rompiendo en el proceso la barrera entre los fans y el arte. Shakira se burló por primera vez del video musical futurista de la canción, insertando la estrella del clip – un robot – en las miniaturas de sus videos clásicos, invitando a una especulación interminable a su comunidad de fans antes de revelar el misterio a través de un teaser Short.

• MrBeast que apareció en las listas de Breakout y creadores Top en Brasil, México, Francia y Oriente Medio y Norte de África, gracias a los canales en idiomas doblados, mientras que el creador brasileño Jooj Natu’ llegó hasta Estados Unidos y Canadá, con su canal en inglés.

Los videos de formato corto más exitosos, utilizan giros intencionales y agradables para satisfacer las necesidades de la audiencia.

En el pasado, el contenido de formato corto que se volvía viral, era a menudo el resultado de momentos aleatorios capturados accidentalmente. Ahora, muchos de los Shorts que llegan a la cima se crean deliberadamente para provocar emociones positivas. Estos videos a menudo se dividen en una de dos categorías: comedia o acrobacias y trucos visualmente atractivos. Para este último, los creadores que utilizan habilidades poco comunes, como fuente de contenido (trucos con desatascadores de inodoros; elaborados saltos en trampolín) sorprenden a los espectadores al hacer magia en la vida cotidiana.

• Un ejemplo de ello es Chris Ivan, el rey de Internet de los trucos del desatascador del inodoro (y no, lo absurdo de esa afirmación no se nos escapa). Demostró su dominio cuando aterrizó el dispositivo de baño en un letrero de Dave y Busters, lo que le valió 1,000 boletos y más de 80 millones de visitas.

Para conocer algunas de las listas de videos más populares en YouTube a nivel global durante 2022, ingresa AQUÍ y explora más detalles en el blog de YouTube.

Fuente/Foto: Eurek