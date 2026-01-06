Aeropuerto Internacional Juan Santamaría suma conexión directa a Miami con Spirit Airlines

Autoridades de turismo y el gestor Aeris celebran el inicio de la ruta San José – Miami

• La aerolínea Spirit expande sus operaciones en Costa Rica con un nuevo vuelo directo que conecta a San José con el estado de la Florida.

(07/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) San José, Costa Rica.- El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS), bajo la administración de AERIS y en colaboración con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y Spirit Airlines, ha anunciado el incremento de sus conexiones con los Estados Unidos. La aerolínea inaugura una nueva ruta directa que une las ciudades de San José y Miami con una frecuencia de un vuelo por semana.

Ricardo Hernández, director general de AERIS, manifestó que la expansión de Spirit Airlines es un reflejo de la importancia del mercado norteamericano para el país. Según Hernández, este nuevo servicio brinda opciones adicionales a los viajeros en medio de la temporada alta y es el resultado de una gestión coordinada entre el sector público y privado, involucrando activamente a la aerolínea y al ICT junto a la administración del principal aeropuerto de Costa Rica.

Por su parte, el ministro rector de Turismo, Gustavo Alvarado Chaves, destacó que Miami y el estado de la Florida representan mercados clave para la atracción de turistas con alto interés en visitar el país. El jerarca señaló que esta ruta no solo beneficia la llegada de visitantes internacionales, sino que favorece el turismo emisor de los costarricenses hacia uno de los destinos más solicitados en los Estados Unidos.

Expansión y conectividad internacional

La apertura de esta ruta hacia Miami se enmarca en el plan de crecimiento de Spirit Airlines, orientado a ofrecer una mayor oferta de destinos internacionales a bajo costo. Camilo Martelo, director internacional de la aerolínea, expresó el entusiasmo de la compañía por conectar dos ciudades con gran riqueza cultural y recreativa, facilitando a los pasajeros opciones de vuelos sin escalas.

Con esta incorporación, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría alcanza una red de conexión con 26 destinos alrededor del mundo, operados por un total de 21 aerolíneas internacionales. El ministro Alvarado aprovechó la oportunidad para recordar la relevancia de mantener la aplicación de los protocolos sanitarios vigentes para garantizar la seguridad de los viajeros.

Más detalles en: https://www.ict.go.cr/