ALAIAB impulsa consenso regional para el Etiquetado Frontal y la Competitividad Centroamericana

Integración Centroamericana en Riesgo por Etiquetado Frontal Unilateral, Advierte ALAIAB

¿Cómo afecta el Etiquetado Frontal la economía de Centroamérica? La ALAIAB advierte sobre los riesgos de medidas unilaterales y pide un consenso regional.

Panamá y sus vecinos buscan armonizar el Etiquetado Frontal de alimentos y bebidas. Conoce la postura de ALAIAB y el impacto en la competitividad y la integración.

(31/Ago/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- La Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB) ha alzado su voz para recalcar la necesidad imperante de que el Etiquetado Frontal de productos alimenticios y bebidas en Centroamérica sea armonizado bajo un Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) unificado. Esta iniciativa, cuyo proceso formal arrancó a finales de junio en la Reunión del Consejo de Ministros de Integración Económica (Comieco), busca blindar la región contra la imposición de barreras no arancelarias que puedan obstaculizar el comercio intrarregional.

La organización empresarial, que agrupa a 271 asociaciones de la industria en América Latina y el Caribe, enfatiza que la implementación de normativas unilaterales en esta materia representa una seria amenaza. No solo podría generar distorsiones significativas en el flujo comercial de alimentos y bebidas, sino que también pondría en jaque los avances logrados en la integración económica centroamericana. Esto, a su vez, impactaría negativamente la competitividad del sector y restringiría la variedad y accesibilidad de productos para los consumidores.

ALAIAB subraya que los extensos años de colaboración y búsqueda de consenso en la actualización del RTCA sobre etiquetado nutricional demuestran el firme compromiso de la región con soluciones colectivas y equitativas. La convergencia normativa no solo garantiza una información al consumidor clara, basada en evidencia científica y verdaderamente útil, sino que también es un pilar para fortalecer la industria, agilizar el comercio y consolidar el proyecto de integración centroamericana.

La Alianza reitera su llamado a todas las partes involucradas para que se avance decididamente hacia esta visión de unidad regulatoria, beneficiando tanto a la industria como a los millones de consumidores en Panamá y el resto de Centroamérica.