El desarrollo rural en América Latina es el nuevo motor estratégico según reporte de CAF

Un nuevo informe de CAF revela que el crecimiento regional depende de la modernización de los territorios rurales, poseedores de recursos clave como litio y biodiversidad.
CAF presenta hoja de ruta para impulsar el desarrollo rural en América Latina y el Caribe
• CAF propone una agenda de políticas públicas para cerrar brechas de infraestructura y conectividad en las zonas rurales de América Latina y el Caribe.
(22/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-, en colaboración con la Secretaría de Economía de México y el Colegio de México (Colmex), presentó el Reporte de Economía y Desarrollo (RED) titulado “Raíces del futuro: el nuevo mundo rural de América Latina y el Caribe”. El informe sostiene que el desarrollo rural en América Latina es un factor determinante para el crecimiento económico regional, especialmente ante la demanda global de alimentos, la transición energética y la sostenibilidad ambiental.
Activos estratégicos y potencial regional
El estudio destaca que los territorios rurales de la región albergan a 120 millones de habitantes y concentran recursos de valor global: el 22% de la superficie boscosa del planeta, el 50% de la biodiversidad conocida y el 60% de las reservas mundiales de litio. Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, señaló que estas zonas son una «región solución» para los desafíos globales, aunque advirtió que para aprovechar este potencial es imperativo invertir en tecnología, servicios básicos y conectividad que mejoren la calidad de vida de sus pobladores.
Transformación productiva y diversificación
El reporte evidencia que el mundo rural ya no depende exclusivamente de la agricultura. Actualmente, menos de la mitad de los trabajadores rurales se dedica a actividades agropecuarias, registrándose un incremento en sectores como servicios, turismo, logística y manufactura. No obstante, persiste una brecha de productividad significativa; el informe revela que la productividad por trabajador en países de Europa y Asia duplica a la de la región, mientras que en Estados Unidos y Canadá es hasta 12 veces superior debido a la mayor adopción tecnológica.
Desafíos estructurales y hoja de ruta
A pesar de su riqueza, las zonas rurales enfrentan rezagos críticos. El 33% de la población rural carece de servicios bancarios, solo el 55% accede a agua segura y apenas el 40% reside cerca de una vía pavimentada. Ante esta realidad, CAF plantea una hoja de ruta que integra políticas para fomentar la digitalización, la protección social y el cierre de brechas en infraestructura. Esta agenda busca transformar los recursos naturales y humanos del campo en un motor de desarrollo sostenible y cohesión social para toda América Latina y el Caribe.
El reporte se puede descargar aquí: Raíces del futuro: El nuevo mundo rural de América Latina y el Caribe
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