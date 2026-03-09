CATA y Fundación Marca País firman acuerdo para fortalecer la Marca Centroamérica

Alianza estratégica potenciará la reputación internacional de la Marca Centroamérica

• A través de capacitaciones y análisis de reputación, el nuevo acuerdo busca posicionar la Marca Centroamérica como un multidestino sostenible y diverso ante el turismo internacional.

(09/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Madrid / San Salvador.- Con el objetivo de robustecer la proyección internacional del istmo, la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA) y la Fundación Marca País (Country Brand Foundation) formalizaron una Carta de Entendimiento para potenciar la gestión estratégica y reputación de la Marca Centroamérica. Este acuerdo busca implementar iniciativas de cooperación técnica y promoción conjunta que beneficien a los países de la región.

El documento fue suscrito por Boris Iraheta, secretario general de CATA, y José María Cubillo, presidente de la Fundación Marca País. La colaboración se centrará en el desarrollo de capacitaciones especializadas, el análisis detallado de indicadores de reputación y el intercambio de conocimientos técnicos, además de una difusión coordinada en diversas plataformas de comunicación estratégica.

Identidad y competitividad regional

La Marca Centroamérica, establecida originalmente en 2002 y renovada en 2017, funciona como el sello comunitario que identifica al istmo en el exterior. Bajo el respaldo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), esta identidad proyecta la riqueza cultural, natural y humana de la zona, presentándola como un multidestino turístico altamente competitivo y enfocado en la sostenibilidad.

Al respecto, Boris Iraheta señaló que Centroamérica posee una marca regional consolidada que refleja fielmente la diversidad de sus naciones. El secretario general de CATA enfatizó que este acuerdo permitirá integrar estándares y buenas prácticas internacionales para afianzar el posicionamiento de la región en mercados turísticos estratégicos.

Gestión de la reputación territorial

Por su parte, José María Cubillo destacó que la gestión de la imagen es una pieza fundamental para competir con éxito en el escenario del turismo global. Según el presidente de la Fundación Marca País, la meta es aportar el know-how necesario para que la Marca Centroamérica incremente su valor percibido ante los viajeros e inversionistas internacionales.

El plan de trabajo derivado de esta alianza incluye acciones de co-marketing, campañas de difusión en entornos digitales y la colaboración en el análisis de datos estratégicos. Estas medidas están orientadas a maximizar la visibilidad del bloque centroamericano y fomentar un desarrollo turístico integral en los estados miembros del SICA.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: