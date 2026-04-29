Transformaciones sociales y económicas en Centroamérica y República Dominicana

Informe analiza 30 años de cambios profundos en Centroamérica y República Dominicana

• La transición hacia una población más urbana y una economía de servicios marca la evolución de Centroamérica y República Dominicana en las últimas tres décadas.

(29/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La región de Centroamérica y República Dominicana ha experimentado profundas transformaciones sociales y económicas tras la pacificación de los años noventa. Según datos del Séptimo Informe Estado de la Región (2025), la población creció en 28 millones de personas, pasando de 37 millones en 1990 a 65 millones en 2024, con una concentración demográfica donde 6 de cada 10 habitantes se ubican en Guatemala, República Dominicana y Honduras.

Cambios demográficos y urbanización

El perfil de la población en Centroamérica y República Dominicana muestra un envejecimiento gradual y un desplazamiento hacia las ciudades. El porcentaje de niños y jóvenes disminuyó del 43% en 1990 al 26% proyectado para 2025, mientras que la población en edad de trabajar aumentó del 55% al 66% en el mismo periodo. Asimismo, la región es hoy predominantemente urbana, con un 68% de sus habitantes residiendo en ciudades, frente al 48% registrado hace tres décadas.

Evolución económica y apuestas productivas

La economía regional también sufrió un giro drástico; para 2024, la producción de bienes y servicios fue cuatro veces mayor que en 1990. Este crecimiento se caracteriza por un incremento en el sector servicios y una reducción de la dependencia agrícola. Sin embargo, las estrategias han diferido por países:

• Costa Rica, Panamá y República Dominicana: Han apostado por las finanzas, el turismo y la industria compleja.

• Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala: Se han centrado en la agroindustria, los textiles y el comercio.

Desafíos en el progreso social

A pesar del crecimiento económico, el avance social es desigual. Aunque la pobreza ha disminuido, en naciones como Honduras, Guatemala y Nicaragua más de la mitad de la población aún vive en condiciones de vulnerabilidad. En contraste, los indicadores de salud y educación muestran mejorías: la esperanza de vida alcanza los 80 años o más en Costa Rica y Panamá, mientras que la alfabetización supera el 90% en la mayoría de los países, con Costa Rica liderando con un 98%.

El informe concluye que Centroamérica y República Dominicana poseen la posibilidad de impulsar el bienestar de su gente mediante la inclusión social, la cooperación regional y el fortalecimiento de la democracia, elementos clave para superar las brechas estructurales que aún persisten.

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