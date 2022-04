Cinco claves para el éxito del “compre ahora, pague después”

● Su nuevo reporte explora las implicaciones del mercado de esquemas de pago diferido para bancos y tiendas.

(21/Abr/2022 – web) Centroamérica.- Deloitte y la plataforma bancaria en la nube Mambu identificaron cinco claves para que los comerciantes y empresas fintech construyan una oferta exitosa bajo el formato de “Compre ahora, pague después (BNPL por sus siglas en inglés). Esto como parte de un nuevo informe que explora las implicaciones de un modelo de rápido crecimiento para los bancos y los minoristas.

La «Guía de Deloitte y Mambu para BNPL» identifica cinco componentes básicos para las empresas que buscan desarrollar una solución de este estilo en un entorno cada vez más competitivo:

● Propuesta de valor: definir y comprender lo que los comerciantes y clientes necesitan para desarrollar un modelo que resuelva sus puntos débiles

● Tecnología y datos: desarrollar un modelo tecnológico con los mejores socios para permitir la toma de decisiones en tiempo real, así como la creación de soluciones de próxima generación que brinden experiencias distintivas a los clientes

● Riesgo y cumplimiento: diseño de un marco de riesgo que proporcione una ventaja competitiva, desde la detección y gestión integradas del fraude hasta la definición del apetito por el riesgo, el modelo y la estrategia.

● Habilidades y capacidades: invertir en talento especializado en áreas críticas para complementar los equipos existentes de las empresas, así como para construir su marca y diferenciar su producto en el mercado.

● Salir al mercado: agrupar la oferta dentro de la cartera de una empresa y dar vida al producto mínimo viable

El informe llega en medio de una demanda en auge de los servicios de BNPL, con un mercado con un valor proyectado de $3,98 billones para 2030, creciendo a un ritmo compuesto anual del 45,7%.

La demanda de conveniencia y asequibilidad por parte de los consumidores es uno de los tres factores que impulsan este crecimiento según el informe, con datos recientes de Deloitte que muestran que más de la mitad de los consumidores (56 %) mencionan la capacidad de probar un producto antes de realizar un pago como un factor clave para usar estos esquemas.

Otros factores de crecimiento incluyen la adopción generalizada por parte de los comerciantes, ya que buscan obtener los beneficios del BNPL, como mayores conversiones de ventas y tamaños promedio de pedidos, así como mayor control sobre su mercado durante la pandemia. Según los datos de Worldpay, los esquemas de “compre ahora, pague después” representaron el 2,9 % del comercio electrónico mundial en 2020 y se espera que alcancen el 5,3 % para 2025.

Alejandro Masseroni, gerente general para Mambu en México comentó: “Nuestro informe con Deloitte define cómo se ve el éxito del BNPL y los pasos prácticos que deben tomar las marcas financieras y no financieras para capitalizar la oportunidad de mercado. Dado que las fintech ya están absorbiendo miles de millones en ingresos de los bancos, a través de los servicios de BNPL en los últimos años, los actores establecidos corren el riesgo de perder si no actúan ahora. Estos esquemas de pago continuarán erosionando los préstamos minoristas no garantizados después de la pandemia, por lo que es vital que las instituciones financieras piensen estratégicamente si es que deciden desempeñar un papel en esta nueva línea de negocios y cómo lo harán; esperamos que esta guía les permita lograrlo”.

João Caldeira, socio de Deloitte agregó: “Compre ahora, pague después, es un modelo impulsor de ventas y conversión para tiendas y proveedores de comercio electrónico. Los comerciantes, si aún no lo han hecho, están buscando una solución financiera integrada que pueda ayudarlos a diseñar experiencias de este tipo a gran velocidad y a bajo costo. En conclusión, al contar con un nuevo generador de ingresos con la capacidad de agregar pagos en cuotas en el punto de venta, sin interrupciones y a mayor velocidad puede cambiar por completo el panorama de un negocio”.

Vía SPG