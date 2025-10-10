Congreso Interamericano de Residuos Sólidos busca soluciones para el tratamiento sostenible de residuos

Especialistas de 16 países se reúnen en Costa Rica por el tratamiento sostenible de residuos

• Organizado por ACREH y AIDIS, el congreso destacó la oportunidad de valorización energética que representa el 50% de los residuos orgánicos de América Latina.

(10/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) San José, Costa Rica.- Un congreso internacional en Costa Rica reunió a especialistas de dieciséis países para abordar la problemática de los desechos y buscar nuevas tecnologías para el tratamiento sostenible de residuos. El encuentro se desarrolló en el marco del XI Congreso Interamericano de Residuos Sólidos, una cita organizada por la Asociación Costarricense de Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental (ACREH) y la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS).

El objetivo principal de esta cumbre es impulsar la difusión y adopción de nuevas tecnologías y prácticas en el campo de la gestión de desechos. El evento contó con la participación de representantes de México, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, Alemania, Países Bajos, Paraguay, Chile, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, Perú y Costa Rica. La Cámara de Comercio y Turismo de Tamarindo (CCTT) también estuvo presente en la actividad.

Oportunidades en América Latina: Valorización y Separación

El congreso centró parte del debate en las grandes oportunidades que presenta el manejo de desechos en América Latina. Datos recientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indican que el 50 por ciento de los residuos sólidos generados en la región son de origen orgánico.

Esta composición plantea una enorme oportunidad para enfocar los esfuerzos del sector hacia la valorización energética, transformando estos desechos en recursos.

Adicionalmente, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estima que hasta el 70 por ciento de los residuos generados podría evitar ser depositado en los rellenos sanitarios. Para lograr esta meta se requiere la implementación rigurosa de prácticas como la separación en la fuente, la recuperación de materiales y el debido aprovechamiento de los residuos orgánicos.

El encuentro reafirma la importancia de la colaboración internacional para desarrollar e implementar estrategias que optimicen la gestión de los residuos y promuevan un futuro más sostenible en el continente.