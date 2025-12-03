Delegación panameña obtiene Mejor Paper y Mejor Stand en CONESCAPAN 2025, la convención de ingeniería del IEEE

Panamá triunfa en CONESCAPAN 2025 con premios a la innovación y excelencia académica en Honduras

• Panamá fue reconocida por la innovación de sus proyectos, obteniendo los galardones de Mejor Paper, Most Inspirational Paper y Mejor Stand en la Feria de Naciones de la convención de ingeniería del IEEE.

(03/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La delegación panameña que participó en el Congreso Internacional de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación (CONESCAPAN 2025), celebrado en Tegucigalpa, Honduras, logró una destacada participación. El grupo, compuesto por estudiantes de la Universidad de Panamá (UP), la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), se alzó con importantes reconocimientos que consolidan el talento, la creatividad y el compromiso científico del país.

Panamá obtuvo tres de los galardones más relevantes de la Convención de Estudiantes de Centroamérica y Panamá (CONESCAPAN): Mejor Paper, Most Inspirational Paper y Mejor Stand en la Feria de Naciones.

La Convención de Estudiantes y la Innovación Panameña

La Convención de Estudiantes de Centroamérica y Panamá es un evento anual organizado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), que convoca a estudiantes de ingeniería, investigadores, profesionales y docentes de América Central y Panamá. Para la edición de CONESCAPAN 2025, celebrada en el Hotel Clarion Real Tegucigalpa, el encuentro se centró en conferencias magistrales, talleres prácticos, sesiones de networking y la presentación de ponencias técnicas.

Los trabajos de investigación (papers) presentados fueron evaluados rigurosamente bajo un sistema de revisión por pares doble ciego, considerando criterios de originalidad, aportes técnicos, calidad en la metodología y relevancia. Aquellos trabajos que cumplieron con los requisitos tienen la posibilidad de publicarse en IEEE Xplore.

Investigaciones de Alto Impacto Presentadas por Panamá

Los estudiantes panameños presentaron un total de cinco investigaciones que demostraron un enfoque innovador y la búsqueda de soluciones tecnológicas con impacto social y científico, en áreas como Internet de las Cosas (IoT), robótica e ingeniería aplicada a la salud.

Los proyectos presentados fueron:

• UTP: Design, Construction, and Development of a Low-Cost Anthropomorphic Robotic Arm with Multiple Degrees of Freedom

• UTP: Diagnóstico preventivo de fallas en cables coaxiales mediante análisis de firmas de corriente inducidas por señales de baja frecuencia

• UDELAS: Design and Laboratory Validation of a Gas Analyzer Prototype Based on ESP32 for Mechanical Ventilation Assessment

• UP: Design and Implementation of a Low-Cost Search and Rescue Robot Architecture

• UP: Sistema IoT de Espejo Inteligente para Adaptación Musical Basada en Expresiones Faciales

CONESCAPAN es reconocido como un espacio regional clave que fomenta la colaboración académica, la innovación tecnológica y el desarrollo profesional de los jóvenes ingenieros en Centroamérica y Panamá.