Guatemala será epicentro de la transición energética con RENPOWER Centroamérica 2025

RENPOWER Centroamérica Triángulo Norte 2025 reunirá a líderes regionales en Guatemala para debatir sobre transición energética e inversiones.

Más de 300 líderes energéticos se reunirán en Guatemala para acelerar la transición energética

Guatemala y Honduras presentarán licitaciones por más de 2,900 MW en energías renovables durante la conferencia RENPOWER 2025.

(26/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Guatemala.- La Ciudad de Guatemala se prepara para recibir a más de 300 líderes del sector eléctrico en RENPOWER Centroamérica Triángulo Norte 2025, la conferencia internacional que reunirá a autoridades, expertos e inversionistas de Guatemala, El Salvador y Honduras para debatir sobre el futuro de la transición energética en la región.

Un evento estratégico para Centroamérica

El encuentro se celebrará los días 3 y 4 de septiembre en el Hotel Barceló, con la participación del Ministro de Energía y Minas de Guatemala, Ing. Victor Hugo Ventura, y el Secretario de Estado en el Despacho de Energía de Honduras, Dr. Erick Tejada. Ambos presentarán las nuevas licitaciones de generación eléctrica que buscan transformar el panorama energético del Triángulo Norte:

• Guatemala impulsa la licitación PEG-5, con más de 1,400 MW en proyectos a gran escala.

• Honduras prepara una licitación histórica de 1,500 MW, centrada en energías renovables y almacenamiento.

Durante dos jornadas, se abordarán temas clave como energías renovables, digitalización, redes de transmisión, gas natural, tecnologías emergentes y oportunidades de inversión.

Oportunidades para inversionistas y desarrolladores

RENPOWER Centroamérica Triángulo Norte 2025 se posiciona como un espacio de alto nivel para el intercambio de conocimientos, análisis de tendencias y presentación de soluciones innovadoras. La participación de funcionarios gubernamentales, reguladores, desarrolladores de proyectos e instituciones financieras multilaterales garantiza una visión integral del mercado energético regional.

La conferencia busca consolidar la transición energética como eje estratégico para la seguridad del suministro, la diversificación de fuentes y el desarrollo sostenible en Centroamérica.

Información clave para medios e interesados

El evento es organizado por Euroconvention Global y requiere registro previo para todos los asistentes, incluidos los medios de comunicación. Se ofrecerá una cantidad limitada de pases de cortesía para periodistas acreditados.

Más información y registro oficial: https://euroconventionglobal.com/event/renpower-centroamerica-triangulo-norte-2025/

