Jóvenes investigadores internacionales impulsan propuestas innovadoras para el desarrollo de América Latina y el Caribe

Expertos y jóvenes investigadores analizan el futuro de América Latina y el Caribe en seminario internacional en México

El evento “Repensar al Desarrollo de América Latina y el Caribe desde México” contará con la participación de jóvenes investigadores seleccionados entre 123 postulantes de 21 países, quienes presentarán sus propuestas sobre comercio internacional, desigualdad y sustentabilidad ambiental.

(2/Sep/2024 – Panama24Horas web) México.- El seminario internacional “Repensar al Desarrollo de América Latina y el Caribe desde México”, programado del 9 al 11 de septiembre, congregará a diez jóvenes investigadores que fueron seleccionados en la convocatoria internacional “Call for Papers”. Este evento se centrará en el análisis de los desafíos más urgentes en la dimensión macroeconómica, productiva, social y ambiental de la región.

El proceso de selección de trabajos de jóvenes investigadores, llevado a cabo en el marco del Call for Papers “Repensar el Desarrollo de América Latina y el Caribe desde México”, ha concluido exitosamente. Esta convocatoria fue promovida por la red Young Scholar Initiative en colaboración con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México. La convocatoria recibió 123 postulaciones de 21 países de América Latina, Europa y África, destacándose como un esfuerzo significativo para fomentar el diálogo intergeneracional y la creación de nuevas ideas que ayuden a enfrentar los retos de la región.

El Comité Evaluador eligió a diez jóvenes investigadores sobresalientes para presentar sus trabajos sobre temas como desarrollo, comercio internacional, macroeconomía, especialización productiva, desigualdad, pobreza y sustentabilidad ambiental. Estos trabajos serán expuestos durante el seminario internacional “Repensar al Desarrollo de América Latina y el Caribe desde México”, que se llevará a cabo del 9 al 11 de septiembre en la Ciudad de México. Este evento también conmemorará los 50 años de la UAM, ofreciendo un espacio de reflexión y diálogo sobre las oportunidades y desafíos de la región en un contexto global cada vez más complejo.

Además, los investigadores seleccionados tendrán la oportunidad de interactuar con expertos académicos y responsables de políticas de diversas partes del mundo, todos con profundo conocimiento de la región. Esta interacción permitirá abordar de manera integral temas críticos como la macroeconomía, la producción, los aspectos sociales y ambientales, con el objetivo de proponer soluciones innovadoras para América Latina y el Caribe.

Las y los diez investigadores seleccionados por el Comité Evaluador para presentar sus trabajos son:

• Diana A. Prelorenzo (Francia), Université Paris Sorbonne Nouvelle. Economic specialization and regional development. Empirical evidence from the Mexican economy (Especialización económica y desarrollo regional. Evidencia empírica de la economía mexicana).

• Ivan Souza Vieira (Brasil), Universidad Nacional Autónoma de México. Ônibus elétricos na mobilidade urbana: As experiências de São Paulo e Cidade do México (Autobuses eléctricos en la movilidad urbana: Las experiencias de São Paulo y Ciudad de México).

• María Ibáñez Martín (Argentina), Universidad Nacional del Sur-Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (CONICET). Global and regional differences: How institutions affect sustainability? (Diferencias globales y regionales: ¿Cómo afectan las instituciones a la sostenibilidad?).

• Norida Vanegas Chinchilla (Colombia), Universidad EAFIT. Breaking the vicious cycle: How institutional incongruence reinforces multi-level informality in Latin America’s mototaxi sector (Rompiendo el círculo vicioso: cómo la incongruencia institucional refuerza la informalidad multinivel en el sector de mototaxis de América Latina).

• Sebastian Villano (Uruguay), Universidad de la República. Análisis y estrategias para la integración Latinoamericana: Un enfoque desde el modelo de equilibrio general de comercio.

• Talia Rebeca Haro Barón (México), Universidad Nacional Autónoma de México. Lecciones de la política que no debería ser nombrada: Estándares y políticas para el fomento de la industria farmacéutica en América Latina.

• Valeria Salinas-Maceda (Bolivia), Universidad de Salamanca. Los herederos de la burguesía chola. Análisis empírico de las variables de la herencia familiar que influyen en la movilidad social de los jóvenes indígenas urbanos.

• Yanis Bekhti (Francia), UCSC (Milano) & Paris 1-Panthéon-Sorbonne. De-industrialization, manufacturing recompositions and productivity dynamics during commodity-boom: Evidence from Latin America (1990-2018) (Desindustrialización, recomposiciones manufactureras y dinámica de la productividad durante el auge de las materias primas: evidencia de América Latina (1990-2018)).

• Cristian Adderly Maravi Meneses (Perú), Universidad de Piura. Agricultural exports and land tenure security (Exportaciones agrícolas y seguridad de la tenencia de la tierra).

• Ana Laura Catelén (Argentina), Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Carlos III de Madrid. The pendulum of Argentine economic policy: Refining a method for measuring policy volatility (El péndulo de la política económica argentina: refinando un método para medir la volatilidad de la política).

Esta iniciativa es parte de los esfuerzos continuos de CAF, la UAM, la SRE y la red Young Scholar Initiative para promover la reflexión y el diagnóstico de los problemas estructurales de la región, contribuyendo al desarrollo sostenible y la integración de América Latina y el Caribe.