Liberty Networks construirá el primer cable submarino de El Salvador

SIGET selecciona a Liberty Networks para el despliegue del cable submarino de El Salvador

• El nuevo sistema de 1,800 kilómetros conectará directamente a El Salvador con centros internacionales, eliminando la dependencia exclusiva de enlaces terrestres y beneficiando a más de 6 millones de ciudadanos.

(17/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) San Salvador, El Salvador.- La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) ha seleccionado formalmente a Liberty Networks para llevar a cabo el diseño, construcción y operación del primer cable submarino de El Salvador. Este proyecto de infraestructura digital marca un hito para la nación centroamericana al establecer su primera conexión submarina internacional directa, con el objetivo de robustecer la capacidad y la resiliencia del servicio de Internet de alta velocidad.

Detalles técnicos y alcance del proyecto

El sistema contará con una extensión de aproximadamente 1,800 kilómetros, los cuales permitirán enlazar a El Salvador con los principales centros de conectividad internacional. En la actualidad, el país gestiona su tráfico de datos de manera exclusiva a través de enlaces terrestres con naciones vecinas, careciendo de una infraestructura submarina propia. La implementación de esta red submarina busca transformar este panorama, ofreciendo una mayor fiabilidad y un acceso optimizado para los 6,3 millones de habitantes del territorio salvadoreño.

Impacto en el desarrollo digital y económico

Ray Collins, vicepresidente sénior de Infraestructura y Estrategia Corporativa de Liberty Latin America, manifestó el orgullo de la organización por haber sido elegida para esta iniciativa histórica. Según lo expresado por Collins, esta inversión constituye la base para impulsar el crecimiento económico, la innovación y la generación de nuevas oportunidades en el país. Asimismo, destacó que la trayectoria de Liberty Networks en la gestión de sistemas submarinos complejos garantizará el éxito del despliegue y el rendimiento operativo a largo plazo de esta infraestructura crítica.

Cronograma de ejecución

El ente regulador salvadoreño y la empresa proveedora de conectividad empresarial han proyectado que el nuevo sistema submarino inicie sus operaciones durante el segundo semestre de 2028. De acuerdo con la información proporcionada por Liberty Networks, próximamente se dará a conocer el socio tecnológico que acompañará la ejecución del proyecto. Esta infraestructura se posiciona como el pilar fundamental para el futuro digital y la competitividad de El Salvador en la región latinoamericana.

