Programa de aceleración empresarial impulsa el liderazgo femenino con 230 nuevos empleos

Bi Bank e INCAE impulsan el liderazgo femenino en Centroamérica con el programa LEADS Academy



• La tercera edición del programa LEADS Academy for Women, en alianza entre Bi Bank e INCAE, culminó con 38 empresarias centroamericanas que, en tres meses, generaron cerca de 230 nuevos empleos.

(24/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Bi Bank e INCAE Business School, a través de su Centro de Liderazgo Inclusivo y Sostenible, celebraron la culminación de la tercera edición del programa LEADS Academy for Women, un programa de aceleración de PYMES que busca impulsar el liderazgo femenino como un motor fundamental del crecimiento económico regional. Esta iniciativa, que otorga becas del 100% a empresarias centroamericanas, ya ha recogido 109 historias de éxito y transformación en el sector de las pequeñas y medianas empresas.

En esta tercera cohorte, 38 empresarias provenientes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá finalizaron el programa con resultados notables. En un período de solo tres meses, este grupo generó cerca de 230 nuevos empleos, y la totalidad de las participantes logró formalizar su operación empresarial. Además, un 48% mejoró su segmentación de mercado y el 66% reportó un incremento en sus ventas, junto con progresos significativos en su estrategia comercial y la creación de nuevas alianzas.

Impacto y crecimiento empresarial en la región

Estos indicadores confirman que la inversión en la formación de mujeres líderes impulsa la productividad, la innovación y la sostenibilidad económica en Centroamérica.

Gabriela Lucke, directora del Centro de Impacto de INCAE, destacó que las empresarias de LEADS Academy for Women son historias de transformación y liderazgo femenino. En la última edición, tres de ellas consiguieron exportar sus productos o servicios y cuatro expandieron sus operaciones de un mercado local a uno de alcance nacional. La directora reafirmó la creencia de INCAE en el poder del conocimiento aplicado para generar un impacto real y un crecimiento regional sostenido.

LEADS Academy for Women trasciende el ámbito académico, consolidándose como un espacio de desarrollo personal, colaboración y construcción de redes empresariales sin fronteras. Esta alianza con Corporación BI fortalece el ecosistema empresarial femenino, promoviendo una visión de desarrollo inclusivo y sostenible.

El Licenciado Victor Viggiano Guardia, Presidente Ejecutivo y Gerente General de Bi Bank, aseguró que el compromiso de la entidad se traduce en un impacto palpable, resultando en empresas más sólidas, formales y competitivas, dirigidas por mujeres que inspiran a las nuevas generaciones. Para Bi Bank y Corporación Bi, el apoyo a este sector, con un enorme potencial, es primordial para generar grandes oportunidades en las comunidades de la región.

Historias de éxito panameñas y ampliación de mercado

Entre las historias destacadas de esta edición se encuentra la de Dioselina De Bell, una empresaria panameña reconocida que implementó un plan de aceleración que resultó en la generación de 9 nuevos empleos. Entre sus innovaciones se incluye la instalación de paneles solares, lo que le ha permitido reducir costos energéticos y minimizar las pérdidas de producto causadas por cortes eléctricos.

Dioselina comentó que, gracias a las clases y mentorías del programa, logró ordenar sus finanzas, identificar costos, trazar estrategias claras y aumentar sus ventas en un 10% en solo tres meses. Una decisión estratégica clave fue la adquisición de un vehículo de reparto propio, lo que le permitió ampliar su alcance, reducir gastos logísticos y garantizar entregas oportunas a supermercados, hoteles y restaurantes.

