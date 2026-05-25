Piero Coen Dávila recibirá el II Premio Valentín Díez Morodo del CEAPI

El emprendedor guatemalteco Piero Coen Dávila será galardonado por su plataforma OSMO, una aplicación diseñada para democratizar el acceso financiero en la región.
El proyecto fintech OSMO es reconocido con el II Premio Valentín Díez Morodo
• El reconocimiento se entregará en la Ciudad de México durante el encuentro empresarial que reúne a 500 presidentes de compañías líderes de Iberoamérica.
(25/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- El emprendedor y líder fintech guatemalteco Piero Coen Dávila recibirá el II Premio Valentín Díez Morodo durante el IX Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), encuentro internacional que se celebrará del 25 al 27 de mayo en la Ciudad de México. El jurado del CEAPI, conformado por destacados miembros del ámbito empresarial iberoamericano, seleccionó la postulación de Coen entre diversas candidaturas de talento joven de la región, valorando su trayectoria y su visión para transformar el acceso a los servicios financieros en América Latina.
Reconocimiento al proyecto fintech OSMO
El galardonado es el fundador y director ejecutivo de OSMO, una aplicación bancaria global enfocada en el envío, recepción y gestión inmediata de dinero de forma accesible y sin fronteras. La plataforma tecnológica busca eliminar barreras tradicionales como los trámites complejos, los extensos tiempos de espera o el requisito indispensable de poseer una cuenta bancaria previa. A través de este proyecto, Coen ha desarrollado infraestructura financiera orientada a la inclusión de comunidades que han permanecido excluidas de los sistemas de la banca formal. Actualmente, OSMO mantiene operaciones activas en Guatemala, El Salvador, Costa Rica y México mediante soluciones apoyadas en conversión de divisas y activos digitales.
Al conocer la concesión del galardón, el autor del proyecto expresó que recibir el II Premio Joven Emprendedor Valentín Díez Morodo representa un alto honor para su persona y para el equipo de trabajo de la aplicación. Coen manifestó que la trayectoria de Valentín Díez Morodo demuestra la capacidad de la región para construir corporaciones globales de clase mundial. Asimismo, el directivo indicó que la misión de la empresa es democratizar las oportunidades financieras para los usuarios latinoamericanos, tanto bancarizados como no bancarizados, atendiendo en la actualidad a más de 250,000 usuarios en 18 países de América Latina.
Alcance de la distinción y perfil empresarial
El Premio Valentín Díez Morodo cumple su segunda edición con el propósito de distinguir a los jóvenes líderes empresariales iberoamericanos que sobresalen por sus capacidades de innovación, liderazgo y generación de impacto positivo en la sociedad, resaltando aquellas iniciativas que poseen un claro potencial transformador para el entorno regional. En su rol de fundador y director ejecutivo, Coen ha dirigido la estrategia y la ejecución del proyecto desde sus etapas iniciales, abarcando el diseño de productos, el proceso de expansión geográfica, la atracción de inversiones y la conformación de equipos multidisciplinarios.
Celebración del IX Congreso Iberoamericano CEAPI
La entrega de este galardón se efectuará en el marco del IX Congreso Iberoamericano CEAPI, que este año se desarrolla bajo el título «La Fuerza de Iberoamérica». El evento congrega en la capital mexicana a 500 presidentes de compañías líderes y a familias empresarias de la región, con una agenda que incorpora la intervención de cerca de un centenar de panelistas procedentes de España y América Latina.
El congreso registra la participación de líderes empresariales de diversos países. Por parte de México asisten Carlos Slim Helú (Grupo Carso), Luis Amodio (OHLA), Valentín Diez Morodo (COMCE y CEAPI), Horacio Fernández Castillo (Industrias Tajín), Fernando Lerdo de Tejada Servitje (Grupo Bimbo), Eugenio Madero (Rassini), Rubén Coppel (Grupo Coppel) y Guadalupe de la Vega (Grupo de la Vega). Desde España asisten Vicente Boluda (Boluda Corporación Marítima), Alfonso Castillo (Banco Santander Internacional), Manuel Contreras (Grupo AZVI), Stefan Konrad (Verisure), Enrique Riquelme (Cox), Emilio Botín D´Ornano (EBO & Partners) y Juan Moya (PERSAN).
La representación internacional incluye además a André Esteves de Brasil (BTG Pactual); Paola Luksic (Wildsur Inversiones), Francisca Ponce (The Family Ponce Group) y Diego Yarur (BCI) de Chile; Jaime Gilinski de Colombia (Grupo Gilinski); Francisco Cerezo de Estados Unidos (DLA Piper); Francisco Sinibaldi de Guatemala; Stanley Motta de Panamá (Copa Holdings); María del Carmen Nasser de Honduras (Fundación Terra); Manuel Romero de Perú (Grupo Romero); Paola Rainieri de República Dominicana (Grupo Puntacana) y Mireya Blavia de Cisneros de Venezuela (We Cisneros), junto a corporaciones aliadas como Iberia, Juan Valdez y Tendam.
En el plano de los líderes institucionales, el foro cuenta con la presencia de figuras como Nadia Calviño (BEI), Marcelo Ebrard (Secretaría de Economía de México), Sergio Díaz-Granados (CAF), Andrés Allamand (SEGIB), Mariano Jabonero (OEI), Alexandre Pupo (OIJ), Gina Riaño (OISS), Roberto Velasco (Secretaría de Relaciones Exteriores de México), Altagracia Gómez Sierra (Consejo Empresarial del Gobierno de México), José Medina Mora (Consejo Coordinador Empresarial) y Francisco Cervantes (Consejo de Inversión Mexicano).
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