Identifica las 5 mayores dificultades que aparecen en el momento de delegar y ¡supéralas!

Según Diamantina Centeno Garrido: “Superar el miedo, identificar a las personas adecuadas y crear sistemas claros son las claves para delegar con éxito y disfrutar de tu negocio”.

(12/Dic/2024 – web Panama24Horas) LatAm.- A lo largo de más de 12 años como consultora estratégica de empresarias y emprendedoras, acompañándolas a superar múltiples desafíos, entre ellos que su negocio no les lleve a perder el equilibrio y a sacrificar su salud, o relaciones con los que más aprecian; y recordando los años en los que yo misma sufrí en mis propias carnes la transformación de una PYME a un grupo holding de 4 empresas, con 210 trabajadores en el sector de distribución de Gas Butano en Caracas-Venezuela…, comprendo a la perfección los desafíos que implica delegar y los riesgos a los que exponemos nuestros negocios y proyectos de vida .

A continuación, comparto contigo, y según mi criterio, las 5 mayores dificultades que he identificado en este proceso, y algunas fórmulas para superarlas:

1. Miedo a perder el control

Una de las mayores barreras es el temor a que las tareas no se realicen según nuestras expectativas o estándares de calidad. Este miedo a perder el control puede dificultar la confianza en los demás miembros del equipo.

Para superar este desafío lo más importante es que interiorices la creencia de que delegar no significa renunciar al control, sino más bien a compartirlo.

Al delegar, no solo liberas tiempo para ti, sino que también empoderas a tu equipo y fomentas su crecimiento profesional y eso puedes hacerlo con un plan estratégico gradual, donde después de identificar un lote de tareas en las que tu no aportas un valor trascendental, trabajas en dar las indicaciones concretas para que otros las asuman y que tú solamente tengas que supervisarlas.

2. Dificultad para encontrar a la persona adecuada

Para ello, evalúa las habilidades y competencias de las personas que trabajan o colaboran contigo y pregúntales cuales son las actividades que más le apasionan y las que podrían hacer incluso mejor que tú. Y … suelta parte de la carga que, por no confiar, sigues cargando cada día.

3. Falta de sistemas y procesos claros

Si no se han establecido sistemas y procesos de trabajo claros, delegar puede resultar caótico y generar más trabajo a largo plazo.

Es por ello que es tan importante, crear los protocolos o manuales de procedimiento de cada actividad en nuestra empresa, empezando por las que más fácil podemos delegar. Sería algo así como crear las recetas de cómo hacemos las cosas aquí, que está basada en la misión, visión y valores de nuestra organización, y para esto no hace falta ser una multinacional.

Cuando propongo la creación de estos manuales en pequeñas empresas, suelo encontrarme con la resistencia de dedicar tiempo a organizar y poner en orden los pensamientos sobre las “formas de hacer las cosas”; pero, por mi experiencia, no solo con más de 2000 personas con las que he trabajado, sino también la mía como empresaria, tener los procedimientos escritos o grabados en videos o audios, te da la sensación de que si no estás en un momento dado en tu empresa, una persona de tu confianza podrá asumir el timón del barco, aunque sea temporalmente, y eso se traduce en mi palabra preferida: “libertad”.