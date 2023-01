Alumnos de la UAG: Conocer la NASA fue inolvidable

• Estudiantes de colegios de la UAG comparten sus experiencias en su viaje a este centro tecnológico de fama mundial

(22/Ene/2023 – web) México.- Estudiantes de secundaria de los Colegios Lomas del Valle, Campus Santa Anita y Acueducto, y la Escuela Antonio Caso Zapopan, del Sistema Educativo de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), participaron en el Space Academy Camp realizado en el Kennedy Space Center de Orlando, Florida, que organiza la NASA (National Aeronautics and Space Administration).

Fueron un total de 11 alumnos de secundaria los que se fueron de viaje de estudios como parte de la preparación de clase mundial que la UAG ofrece.

El Space Camps Ademy de la NASA es un programa que usa la metodología STEAM, en la que se refuerza el aprendizaje, motiva a los participantes a pensar y utilizar sus capacidades cognoscitivas para resolver y hacerle frente a problemas de la vida cotidiana.

En este viaje, los alumnos realizaron diversas actividades y conocieron la historia de la NASA, sus logros en la exploración espacial y aprendieron con actividades diseñadas y dirigidas a la ingeniera aeroespacial, aeronáutica, así como robótica, sistemas e investigación astrobiológica.

Para los alumnos éste fue uno de los mejores viajes de sus vidas por lo que compartieron sus impresiones sobre esta experiencia única.

“Fue muy interesante, aprendimos sobre este lugar, cómo se crearon los cohetes y fue una experiencia increíble”, dijo Sergio Rubio Ortega

“Nos dieron clases de robótica y aprendimos a programar un robot; tuve oportunidad de practicar inglés; es padre que la UAG de tantas oportunidades para prepararnos como ésta”, destacó Livier Barba Rodríguez

“Aprendí robótica y programación; visitamos la NASA, parques interactivos y me sorprendió cuando vi despegar un cohete, fue increíble. Fue muy divertido y aprendí”, señaló Rómina López González

“Esta fue una experiencia inolvidable. En este viaje hicimos muchas cosas, entre las que más me gustaron hubo una competencia de robótica y programación de simulación de viaje a marte. Me gustó la convivencia con la gente y la programación”, afirmó Nathalia Coronado Marcías

“Lo que me gustó fue la programación de robots, un simulador de marte y muchos retos que nos pusieron. Fue inolvidable. Nos llevaron a un tour a las instalaciones de la NASA, me gustó mucho conocer las instalaciones, la lanzadera del Apolo 11. Si tuviera la oportunidad me iría a trabajar a la NASA”, mencionó José Pacheco Haro

“Me gustó conocer nuevas personas, aprendí mucho de tecnología, robótica y matemáticas, fue una experiencia inolvidable”, dijo Gustavo Dávila Fernández

“Concursamos en diversas actividades como programación, visitamos naves muy padres, me gustaría trabajar en la NASA. Es una experiencia buenísima y puedes aprender mucho”, señaló Fabio Villaseñor Medina.

Vía UAG