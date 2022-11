Anuncian ganadores en Brasil del Cup of Excellence 2022

– Los jueces describen las muestras finalistas como «alucinantes» y que el café brasileño tiene un «nuevo paradigma» con nuevos «tipos de acidez» –

(7/Nov/2022 – web) Ciudad de México, México.- Después de cuatro días de evaluación de los mejores cafés que Brasil puede ofrecer, Cup of Excellence (COE) 2022, considerado el concurso de café más importante del mundo, otorga el primer lugar a Antônio de Oliveira Filho, de Fazenda Tijuco, en la región de Piatã – Bahía, con una puntuación de 91,41 puntos. Oliveira Filho se llevó el primer premio con una muestra de la variedad Catuaí, que fue descrita por los jueces por su aroma floral y su sabor único a melocotón, mango, manzanilla, limón y lima con una acidez aguda y cítrica.

El segundo puesto fue para Maridalton Santana, de la finca Sitio Bonilha, también en la región de Piatã – Bahía, en el noreste de Brasil. Su variedad de café juzgada fue también Catuaí y obtuvo 90,59 puntos. El tercer lugar fue para Afonso Vinhal, de la Hacienda Recanto, en la ciudad de Serra do Salitre – Minas Gerais, la puntuación fue de 90,53, con la variedad Catucaí. El Cup of Excellence, forma parte del proyecto sectorial «Brasil. La nación del café», realizado por la Asociación Brasileña de Cafés Especiales (BSCA) y la Agencia Brasileña de Promoción del Comercio y la Inversión (ApexBrasil), y se lleva a cabo en colaboración con la Alianza para la Excelencia del Café (ACE). Este año, la 23° edición fue organizada por Expocaccer – Cooperativa de Caficultores del Cerrado, en Patrocínio, Minas Gerais – Brasil.

Hubo 24 ganadores internacionales del COE y 18 jueces de 11 países, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Grecia, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Australia. Los jueces analizaron las muestras por tipo, color, aspecto, humedad, actividad de agua, defectos y calidad de la bebida. «Fue una grata sorpresa, estoy muy emocionado porque la calidad del café brasileño ha mejorado mucho, antes los compradores internacionales no hablaban de la acidez de un café brasileño, y ahora podemos hablar de los tipos de acidez, es un nuevo paradigma, un nuevo café. Los productores están haciendo un excelente trabajo», dijo Erwin Mierisch, juez principal.

La opinión la comparte el juez internacional Raphael Braune, cofundador de la empresa tostadora de café Supremo y del molino Comandante, de Alemania. “Este año me ha sorprendido mucho, hemos tenido perfiles aromáticos alucinantes, nuevos estilos, todas las frutas que se pueden tener en una taza, y también fabulosos clásicos de la vieja escuela, con mucho chocolate y vainilla. Ver esta diversidad en Brasil es realmente sorprendente, este desarrollo es realmente hermoso”.

Los cafés ganadores se comercializarán en una disputada subasta internacional en línea a precios superiores el 01/12/2022, y la gran mayoría de los ingresos de la subasta se destinarán a los agricultores. Además, cada lote se documenta a lo largo de todo el proceso, de modo que los cafés ganadores son rastreables hasta la finca y el microlote exacto.

“Esta es la cuarta vez que gano el premio, y se necesita mucha dedicación y amor por el café para lograrlo. Estamos en una región muy maravillosa, todos los de allí estaban por lo menos entre los 10 mejores, y eso nos hace sentir muy orgullosos», dijo Antônio de Oliveira Filho, ganador de la Cup of Excellence 2022.

De hecho, el nivel de escrutinio al que se someten los cafés de la Cup of Excellence no tiene parangón en el sector de los cafés especiales. Creado en 1999, el objetivo de la Cup of Excellence era descubrir nuevos métodos para añadir valor al café verde. En Brasil, por ejemplo, el objetivo es demostrar al mercado internacional que el país es más que capaz de producir café de alta calidad. A lo largo de los años, el proyecto ha tenido una gran repercusión en todo el mundo y se ha convertido en una competición internacional. De hecho, El Cup of Excellence se celebra en otros 11 países y se utiliza para identificar y premiar a sus mejores caficultores de especialidad. El concurso también se utiliza para ayudar a desarrollar relaciones de mercado a largo plazo, lo que es fundamental para el desarrollo económico sostenible del sector.

Brasil es el mayor productor y exportador de café del mundo, hay 34 regiones productoras, con más de 150 variedades, con un perfil sensorial que va más allá de las notas sensoriales tradicionales que suelen asociarse a los cafés brasileños, como el chocolate, el caramelo y los frutos secos. La dedicación a la calidad y la investigación de los métodos de procesamiento posteriores a la cosecha, como la fermentación anaeróbica, han dado lugar a sabores y aromas raros y exóticos, como el de la fruta de la pasión, el de los arándanos, el de las fresas silvestres confitadas, el de la acidez brillante y el del cuerpo aterciopelado, entre otros, que se consideran únicos.

«Incluso frente a todos los desafíos, que van desde los altos costes de producción hasta las adversidades climáticas, los productores de café brasileños siguen siendo un ejemplo de cultivo sostenible y centrado en la calidad. El jurado internacional pudo reconocer la excelencia de los frijoles brasileños, incluyendo la presentación de nuevos perfiles sensoriales», dijo el Director Ejecutivo de BSCA, Vinicius Estrela.

El resultado completo puede consultarse en la página web de la BSCA website.

BRASIL. LA NACIÓN DEL CAFÉ

Es un proyecto sectorial, desarrollado por BSCA y Apex-Brasil, centrado en la promoción comercial del producto brasileño en el mercado internacional. El objetivo es fortalecer la imagen de los granos de café brasileños en todo el mundo y posicionar al país como un proveedor de alta calidad, utilizando la tecnología más avanzada resultante de la investigación.

El proyecto actual tiene como mercados objetivo: i) Canadá, Estados Unidos, China, Corea del Sur, Japón, Alemania, España, Polonia, Reino Unido, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí para los granos de cafés especiales; y ii) Canadá, China, Emiratos Árabes Unidos, Chile, Portugal y Estados Unidos para los productos de la industria de tostado y molido.

El proyecto también pretende exponer los procesos exclusivos de certificación y trazabilidad adoptados en la producción nacional de cafés especiales, destacando su responsabilidad social y medioambiental e incorporando una ventaja competitiva a los productos brasileños.

