Bracamonte, el famoso sommelier peruano, lanza “Parte de mí”

Ha desarrollado su sensibilidad entre el vino, el pisco, el canto y la composición. En el nuevo video, viaja a los años noventa, con luces de neón, casetes y bailes de la época.

(22/Sep/2022 – web) Miami, EE.UU.- El cantautor peruano José Bracamonte presentó su segundo sencillo, “Parte de mí”, bajo la producción de PJ Records, la disquera en Miami de los artistas y productores Periko y Jessi León.

“Junto a Periko, nos basamos en la idea de que siempre habrá ese amor no correspondido. ¿Quién no se enamora de aquella persona que solo nos ve como amigos? Muchos luchan por amores no correspondidos. Así ese amor, sea o no para nosotros, igual estamos ahí, empecinados en que nos haga caso y nos corresponda”, dijo Bracamonte.

Recientemente, el cantante lanzó con éxito el tema “Despierto en ti”, que suena en la cadena musical HTV para Latinoamérica y Europa.

El tema, distribuido por Onerpm, está en todas las plataformas y en YouTube. «Es un video basado en los años noventa, con luces de neón, casetes y bailes de la época. A los amantes del pop de esa época, cuando el amor y la música eran tiernas y divertidas, les digo que esta es vuestra canción”, afirmó.

José Bracamonte es un artista licenciado por Marca Perú. Ha desarrollado su sensibilidad entre el vino, el pisco, el canto y la composición durante años. Es hijo de la primera actriz Mirna Bracamonte y el diseñador gráfico José Bracamonte Vera.

Se inició como cantante a los 12 años, en el coro de la iglesia del colegio. Para mantener su carrera de cantautor, descubrió la carrera de sommelier y fue seleccionado varias veces como el mejor catador de Perú y fundó el Instituto del Vino y el Pisco.

“El vino pagó mi carrera de cantante”, asegura Bracamonte.

Su espectáculo “Sommelier Stand Up”, donde fusiona la música, la cocina y las bebidas, aborda historias y anécdotas conectadas con su paladar. Sus canciones han aparecido en telenovelas y series.

Puedes ver el vídeo aquí

Vía MS Agency