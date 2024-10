Celebridades veganas: Cómo ocho famosos transforman el mundo a través de su alimentación

Día Mundial del Veganismo: Estrellas de Hollywood promueven un estilo de vida sin carne

(29/Oct/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- Cada 1 de noviembre se conmemora a nivel mundial el Día del Veganismo, una filosofía y estilo de vida que excluye en la medida de lo posible y practicable cualquier forma de explotación y crueldad hacia los animales, tal como lo define la Vegan Society, una organización que surgió en 1944 para dar origen al término “vegano” y diferenciar de esta forma al veganismo del vegetarianismo. Esta práctica se ha vuelto cada vez más común entre las celebridades, quienes promueven un estilo de vida más consciente a través de su activismo por los derechos de los animales y la protección del medio ambiente.

En el marco de esta celebración, se resaltan ocho celebridades que están transformando el mundo a través de este movimiento.

Leonardo DiCaprio es uno de los actores más destacados en este ámbito, reconocido por su fuerte activismo en pro de los derechos de los animales y el medio ambiente. En 2023, recibió el premio Best Foot Forward otorgado por PETA por sus inversiones en compañías veganas, siendo Beyond Meat una de ellas.

Woody Harrelson, conocido por sus nominaciones al Oscar y sus papeles en películas como Cheers, The Hunger Games y Venom, ha sido un activista ambiental durante más de 30 años. Ha defendido los derechos de los animales, participado en protestas ambientalistas y apoyado campañas que promueven dietas vegetales, incluyendo su participación en la película One Day a Week de la iniciativa Meet Free Monday del cantante Paul McCartney.

Natalie Portman, ganadora de dos Golden Globes y un Oscar, se volvió vegetariana a los 9 años y adoptó el veganismo en 2011. Desde entonces, ha sido una activa defensora del movimiento y en 2018, produjo y narró la película Eating Animals, que aborda el impacto ambiental de la industria ganadera.

Elliot Page se ha destacado no solo por su carrera actoral, sino también como activista vegano. Además de evitar alimentos de origen animal y cosméticos que hayan sido experimentados en animales, utiliza sus redes sociales para inspirar a sus seguidores a adoptar un estilo de vida vegano, planteando reflexiones sobre la industria alimentaria.

Ariana Grande es otra de las celebridades que, además de su talentosa carrera musical, se ha comprometido con los derechos de los animales, recaudando millones de dólares para causas benéficas. También ha incursionado en la cosmética vegana, lanzando su perfume God Is A Woman y una línea de fragancias 100% veganas.

Stevie Wonder, leyenda de la música, ha concienciado sobre el impacto del consumo de carne en la crisis climática y ha sido nombrado Mensajero de la Paz de las Naciones Unidas. A través de su discurso, educa a sus seguidores sobre la importancia del veganismo para construir un planeta más sustentable.

Evanna Lynch, conocida por su papel como Luna Lovegood en la saga de Harry Potter, se volvió vegana a los 21 años tras haber sido vegetariana desde los 11. Es creadora y presentadora del podcast The Chickpapees, donde invita a activistas a inspirar un estilo de vida más consciente. Además, protagonizó el documental vegano You Eat Other Animals.

Por último, Sia, famosa por su música, también se ha comprometido a proteger a los animales, participando en campañas animalistas y promoviendo la moda libre de crueldad a través de su canción Free the Animal. También narró el documental Dominion, que aborda los derechos de los animales.

Actualmente, existen muchos recursos para facilitar la transición hacia una alimentación más ética. Desde la Fundación Veg, se ofrece el desafío Veggie Challenge, un programa gratuito en el que los inscritos reciben consejos nutricionales, recetas y asesorías para facilitar el cambio a una alimentación vegetal de manera responsable. Para más información, se puede visitar www.cambiatuplato.org/veggiechallenge.