ChatGPT, claves para entender ésta herramienta tecnológica

La herramienta de Inteligencia Artificial es alimentada por información de la web y constantemente se actualiza, lo que enriquece su contenido

(28/Feb/2023 – web) Por la Mtra. Zaira Zuviría, Académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).- La Inteligencia Artificial (IA) cada vez está más presente en nuestras vidas. Hoy en día esta tecnología ha llegado para facilitar la vida diaria de las personas y una de las que en los últimos días ha estado en la conversación por su facilidad de uso, interactividad e información que nos puede brindar es, sin duda, ChatGPT.

A continuación, compartimos algunos puntos para entender un poco más esta tecnología y sus alcances.

1.- Miles de millones de “neuronas”

Por propia experiencia, he usado esta herramienta inicialmente por curiosidad y luego por practicidad. Fue desarrollada por open AI, una empresa que está trabajando en una nueva versión de ChatGPT, la versión actual tiene aproximadamente 175 000 millones de “neuronas” que fueron alimentadas con “Teras” de información generada digitalmente hasta el 2022 entre las que se encuentran artículos, noticias, libros y otros medios disponibles en línea, la siguiente versión tendrá más de 100 000 000 millones de neuronas.

En palabras de ChatGPT una neurona es una “unidad matemática que simula las neuronas biológicas”, éstas reciben y procesan información a través de enlaces matemáticos que emulan las sinapsis en el cerebro (conexiones entre neuronas), esta serie de cálculos son los que le dan “inteligencia” al programa. La arquitectura interna de esta IA se conoce como “transformer”, es una red de información obtenida de textos, audio y video trabajando en paralelo que utilizan módulos llamados “atenciones”, para identificar datos clave y generar el contexto adecuado.

Al procesar varias cosas a la vez (transformaciones matemáticas en paralelo) la vuelve más precisa en las decisiones que debe tomar. Esta tecnología no es nueva, pero ha mejorado mucho desde 2017 y eso le ha permitido a sus creadores mejorar los cálculos para la interpretación del lenguaje (procesamiento de lenguaje natural).

2.- Aportaciones de ChatGPT

Esta herramienta facilita búsquedas complejas pues tiene miles de millones de documentos en su acervo, así que puede ser utilizado para investigar, aprender y dar servicio al cliente interactuando por medio de lenguaje natural, algo que Alexa, Siri, Cortana y otros programas ya hacían, pero ahora está mejorado y le han agregado la síntesis y redacción de escritos. Muchas empresas utilizan la API (Application program Interface) de diversas compañías que incluyen IA para proporcionar servicios, generar valor y obtener beneficios económicos con sus productos, así que habrá nuevas aplicaciones con distintos enfoques para el público consumidor.

3.- Beneficios de la tecnología

ChatGPT fue creada para “promover la IA responsable y ética”, es capaz de generar textos explicativos a detalle, encontrar y corregir errores en cualquier lenguaje de programación, puede contestar en el mismo idioma en el que se le consulta y ejemplificar un tema de varias maneras, puede sugerir títulos de obras, escribir poemas inéditos, tiene la habilidad de redactar e hilar la información, contextualizar una pregunta, y muchas otras cosas, así que, podría aportar ideas, reducir tiempos de búsqueda, explicar un tema, pero, el resultado y su aplicación es responsabilidad de quien lo use.

4.- ¿Y las desventajas?

ChatGPT tiene muchas funcionalidades, pero hay aspectos éticos que no corresponden a la herramienta sino a los usuarios. Por ejemplo, obtener la síntesis de un tópico con solo hacer una pregunta es fácil y rápido, pero no debe usarse como propia, así que, en contraposición, algunas herramientas antiplagio como Turtnitin también están incluyendo la detección de textos provenientes de ChatGPT o perplexity.

Con ChatGPT es posible realizar trabajos de investigación muy rápido o solicitar que resuelva cierta problemática de ciencias, matemáticas o de software y, cuando es código, tiene la posibilidad de copiarlo para ser ejecutado en un entorno adecuado, así que ello trae nuevos retos para docentes y universidades.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que dentro de los documentos digitales con que se “alimentó” ChatGPT, puede haber noticias o textos falsos, por lo que es importante discernir entre lo posible y lo verdadero. Por tanto, ahí está la tecnología, pero nos corresponde desarrollar en nosotros y en nuestros estudiantes un pensamiento más crítico y apegado a la verdad para que al utilizarla sea positivo y no deformativo.

Relacionado con esto último, se encuentra una corriente ideológica que pretende utilizar la tecnología para superar las capacidades humanas y lograr un estado de evolución o perfección (el transhumanismo), en la que no estamos de acuerdo. El uso de la nanotecnología, la inteligencia artificial, el aprendizaje profundo, etc. vistos como la panacea que permitirá una mejora de la humanidad debe evitarse, por eso las universidades siguen siendo protagonistas en la formación de personas que utilicen adecuadamente la tecnología y ello, no debe ser algo que deba preocupar a los docentes, sino de ocuparlos en su quehacer educativo.

5.- Principales áreas beneficiadas

La información que se puede obtener en las consultas es muy variada, va desde una receta de cocina hasta una amplia explicación de un tema matemático complejo o de ciencias. La aplicación para teléfonos inteligentes incluye las áreas de: música (compositor), entrevistador, desarrollador, asistente de negocio, asesor, chef y asesor de salud mental. La interfaz permite escoger un “animalito” (cerdo, perro, oso) para funcionar como fondo de la interacción, al iniciar propone algunas opciones para realizar la búsqueda como: mostrar el top-10 de canciones del año 2021, crear un código para cierto entorno, resolver un problema matemático, preguntar cómo se utiliza una fórmula en Excel, traducir “cómo estás” a coreano y muchos otros.

Los servicios que se obtienen al integrar las API pueden ser aprovechados para crear aplicaciones específicas que aún no se han pensado y se podría incluso innovar en la forma de explotar la información para mercadotecnia o toma de decisiones empresariales. A mi parecer, la educación también puede beneficiarse con esta herramienta, pero hay que aprender a utilizarla a nuestro favor y, tanto docentes como usuarios de esta tecnología, debemos asegurarnos de que su uso otorga el crédito al ser humano y no a la tecnología en sí.

Por otro lado, la difusión de ChatGPT en estas últimas semanas ha provocado mayor competitividad en otras empresas, por ello Google y Microsoft presentarán sus propias versiones de IA integrables. Edge por ejemplo, incluye la IA en su actualización de Bing agregando la opción “chat” y Google liberará en breve a “Bard”, la IA basada en la MDA que sí estará conectada a Internet.

Por tanto, el uso de la IA seguirá en aumento, su uso masivo implica también enfrentar nuevos retos y adecuar los esquemas de evaluación en las escuelas para realmente obtener provecho adecuado de ella.

6.- Recomendación

El primer planteamiento que debe hacerse es ¿Para qué quiero hacer una consulta? Esta respuesta personal le permitirá definir con exactitud las palabras adecuadas para solicitar la información. Con los datos obtenidos puede tomar ideas, referencias, ejemplos y explicaciones para mejorar el aprendizaje de un tema o para generar una aportación propia, lo que no debe, es tomar los datos y ofrecerlos como suyos o tomarlos sin haberlos validado adecuadamente.

Más tecnologías surgirán y tendrán su momento de auge, pero deben estar al servicio del hombre, ChatGPT no es la excepción y, conocer su funcionalidad, nos permitirá ser más objetivos en su uso y aplicación sin sobrevalorarla.

Vía UAG