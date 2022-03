Cómo conseguir tu primer empleo sin requerir de experiencia

Alorica, empresa estadounidense de servicios de experiencia de clientes, inició en enero de este año un plan de expansión donde mensualmente ofrecen alrededor de 150 oportunidades laborales presenciales y 150 adicionales de trabajo remoto a postulantes panameños y extranjeros con permiso de trabajo – plazas que llegan al interior de Panamá.

(22/Mar/2022 – web) Ciudad de Panamá, Panamá.- Obtener un primer empleo es un gran desafío para la mayoría de los jóvenes, además de ser uno de los acontecimientos más importantes en la vida laboral de una persona. Es la oportunidad ideal para comenzar a trazar una carrera enfocada tanto en objetivos profesionales como personales; en Alorica Panamá tienen esto muy claro, con procesos de contratación ágiles y eficientes donde no es necesario tener experiencia previa.

“En el primer trabajo se aprende mucho de lo que significan los primeros desafíos, responsabilidades y retos, pero también los primeros éxitos y remuneraciones” comenta Solange Cortés, Gerente de Reclutamiento local – aquí en Alorica creemos en el potencial de las personas, y es por eso que celebraremos una nueva feria de empleo el próximo miércoles 23 y jueves 24 de marzo, destinada a ofrecer a los panameños y panameñas plazas de empleo estable y bien remunerado”.

Iniciar en el mundo laboral no es tarea sencilla, pero tampoco imposible. Conforme a datos oficiales de la Encuesta de Mercado Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en Panamá persisten las condiciones de altas tasas de desempleo en la población juvenil, el cual para el 2019 registró un 15%, mientras que en el 2021 fue de 21,3%, duplicando la tasa de desocupación nacional. Lo anterior reafirma el compromiso del sector empresarial para generar empleos de calidad con todas las condiciones laborales para las nuevas generaciones.

Cortés, experta en el área de talento humano de la organización, explica con mayor detalle: “La primera oportunidad laboral para un joven es sumamente importante, ya que es un referente que marcará en gran medida su vida profesional. Contar con las herramientas necesarias para tomar la mejor decisión es determinante para estructurar un plan de carrera exitoso, y para las nuevas generaciones las experiencias vivenciales son altamente valoradas: que su primer empleo cuente distintos beneficios como bonos, ajuste salarial anual, descuentos en tiendas, becas para capacitación continua o seguro médico, son elementos que definitivamente los motivan a perseguir sus sueños, al contar con el respaldo de una empresa que se preocupa por su bienestar”.

Por otro lado, Jorge Ramírez – especialista en coaching, centros de contacto, gestión de calidad y de operaciones en Alorica –, comparte cinco consejos que ayudarán a los jóvenes que están en busca de su primer empleo:

Únete a un proyecto que se complemente con tus valores

Es importantísimo comenzar nuestra carrera profesional en una empresa donde los valores sean afines con los nuestros. De esta manera puedes potenciar tus habilidades, ya que la visión de la compañía puede formar parte de nuestro proyecto de vida, y de esta forma trazar una carrera de largo plazo dentro de la organización; lo que en gran medida nos puede proporcionar estabilidad económica, emocional y laboral. En Alorica creemos en que debemos “Ser audaces, ser honestos, estar siempre conectados y ser implacables”, traducción de “Be Bold, Be True, Be Connected, Be Relentless”.

Acude a ferias de empleo y haz networking

Tu primera oportunidad en el mercado laboral puede surgir de algún contacto o evento relacionado al área de tu interés. Acudir a ferias de empleo del sector conecta con profesionales con tus mismos intereses y aptitudes. No dudes en inscribirte a seminarios, congresos y conferencias para conocer nuevos colegas con las mismas inquietudes que tú. Por ejemplo, como mencionamos anteriormente, en Panamá tendrá lugar la próxima feria de empleo de Alorica durante miércoles 23 y jueves 24 de marzo de 10:00 am a 4:00 pm en el Salón Topacio del Hotel El Panamá, con cientos de plazas de empleo disponibles para talento de todos los tipos que cuente con un nivel de inglés avanzado.

Elabora bien tu currículum

No te preocupes si no tienes amplia experiencia, pues estás comenzando tu vida laboral – en Alorica valoramos a las personas y a su talento bruto, por lo que para aplicar con nosotros no necesitarás de experiencia previa. Pero sí es importante que en tu hoja de vida (o currículum vitae) resalte tu formación académica, tus habilidades, logros personales y describas actividades atractivas donde participaste durante la universidad. La hoja de vida es tu presentación hacia el reclutador, por lo que tiene mucho peso – no olvides de redactar una carta de presentación para adjuntar en tu CV con tus intereses profesionales y competencias que te hagan apto para el puesto o posición.

Investiga profundamente y consulta información valiosa de la vacante

Para obtener resultados positivos en tu búsqueda de empleo debes enfocarte, saber qué tipo de empleo buscas, qué área te interesa y qué competencias y habilidades tienes para lograrlo. Cuando una profesional busca su primer empleo pensando en trabajar “de lo que sea” pierde de vista la importancia de personalizar su CV. Acercarse a las empresas no es levantar la mano para ver quién te contrata, es investigar qué demanda el mercado y cuál área se ajusta a tu perfil. En este sentido, en Alorica solo requerimos que hables inglés avanzado, seas panameño o extranjero con permiso de trabajo vigente, que seas mayor de edad (más de 18 años) y que tengas facilidad con la tecnología.

Busca un empleo que te valore y ofrezca estabilidad laboral

Para poder desarrollarte y rendir en un trabajo es muy importante la estabilidad emocional y laboral. Es fundamental que al momento de iniciar tú búsqueda investigues los valores de la empresa, así como su oferta económica, beneficios laborales y si la estructura de la compañía te ofrece una carrera profesional dentro de la empresa para desarrollarte dentro de ella. En este punto sentimos profundo orgullo porque en Alorica – más allá de ofrecer empleo estable – también tiene posibilidades de crecer dentro de la empresa. Contamos con profesionales que han construido su exitosa carrera laboral con nosotros; grupo al que puedes pertenecer con tres tipos de bonificaciones diferentes disponibles para ti.

Alorica, como líder mundial en crear experiencias del cliente (CX), aprovecha su liderazgo en gestión de talentos, operaciones a escala mundial e integración de aprendizaje automático, big data y automatización para empoderar a sus empleados. Este éxito en el desarrollo de su fuerza laboral, ha llevado a la compañía estadounidense a su expansión en Panamá y en Latinoamérica, por lo que pone en marcha una nueva feria de empleo durante el miércoles 23 y jueves 24 de marzo de 10:00 am a 4:00 pm en el Salón Topacio del Hotel El Panamá, con el objetivo de encontrar a los futuros líderes locales para su operación.

“Una de las misiones de Alorica es detectar el talento por sobre la apariencia de las personas. Nuestra política TIDE de inclusión global – cuyo enfoque se basa únicamente en descubrir el talento en bruto que las personas pueden ofrecer a la organización – nos ha traído a Panamá, un país con un enorme potencial en recursos humanos y amplia conectividad con el mundo.” comenta Elsa Rosado sobre las políticas de inclusión de la organización, “Estamos orgullosos de la fuerza laboral panameña; actualmente contamos con más de 2 mil colaboradores en todas las provincias del país que día a día demuestran que sus aptitudes están a la altura de las exigencias de una empresa global.”, finaliza Rosado.

