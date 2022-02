Cómo elegir los mejores suplementos: el bienestar desde un enfoque multifacético

Luigi Gratton M.D., MPH Vicepresidente de Capacitación de Herbalife Nutrition En esta función, el Dr. Gratton es responsable de garantizar que los Distribuidores Independientes tengan un conocimiento profundo de los productos, ingredientes y beneficios de Herbalife Nutrition. El Dr. Gratton tiene un título médico de la Escuela de Medicina Mount Sinai de la Universidad de Nueva York y completó una beca postdoctoral en nutrición clínica en la Escuela de Medicina David Geffen de UCLA. Además, el Dr. Gratton ha trabajado como médico especialista en medicina familiar y como médico clínico en el Centro de Nutrición Humana de UCLA en el programa de factores de riesgo de obesidad. También ha sido galardonado con el Diploma de The American Board of Family Practice y The American Board of Physician Nutrition.