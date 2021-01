Cómo guardar y preservar los adornos navideños para las próximas fiestas

(7/Ene/2021 – web) Panamá.- Culminadas las fiestas de diciembre o día de reyes magos en enero llega la hora de recoger el árbol y otros adornos navideños. El entusiasmo a la hora de guardar no es igual a cuando se armó la decoración. La mayoría de las personas se sienten agobiadas sin saber cómo guardar todo nuevamente y de manera segura. Para disminuir la sensación se recomienda contar con la ayuda de los demás miembros de la casa.

Mega Storage ofrece consejos de cómo guardar y preservar las decoraciones hasta la próxima navidad en el 2021.

1. Motívese a usted y a otros con una buena actitud antes de organizar:

Así como integró a la familia para decorar todo su hogar haga lo mismo para guardar todo. Destine un día de la semana para esta actividad y haga de ésta una tradición familiar. Coloque música, algunos dulces y bebidas y motive a sus familiares a compartir y guardar toda la decoración con ánimo y sin quejas. Terminarán más rápido la tarea mediante el trabajo en equipo.

2. Desmonte y limpie el árbol de navidad:

El árbol de navidad es la decoración más representativa y que ocupa más espacio, por lo que requiere un cuidado especial. Si es un árbol artificial, al desmontarlo quite los adornos de manera delicada sin maltratar las ramas. Coloque los adornos a su lado y déjelos para después de terminar con el árbol. Con un paño húmedo o un secador de cabello o una aspiradora de mano elimine el polvo del árbol. Doble cada una de las ramas para evitar que se enreden y se rompan.

Envuelva con papel plástico las ramas dobladas hacia el tronco en su empaque original. Pero si no lo tiene, envuelva y enrolle con presión en plástico transparente o con una bolsa plástica. Selle el árbol enrollado con cinta adhesiva. Después, lo puede guardar enrollado dentro de una caja grande de cartón. Sería mejor si puede usar el cartón original del árbol.

Si se trata de un árbol natural puede coordinar con el servicio de recolección de basura.

3. Limpie el polvo de cada adorno del árbol:

Limpie el polvo con un paño húmedo o un secador de cabello o una aspiradora de mano.

4. Reúna las cajas y material de empaque antes de usarlas:

Reúna cajas plásticas o de huevos para guardar los adornos más frágiles y cajas de cartón de diversos tamaños. Las cajas de plástico son perfectas para proteger los adornos de la humedad.

5. Agrupe y clasifique los adornos según su fragilidad:

Grandes, pequeños, de vidrio, porcelana o metal, eléctricos o de baterías son parte de la decoración más delicada y difícil de organizar. No quite todos los adornos de una vez. Lo mejor es ir por partes para que los pueda organizar mejor en cajas con etiquetas.

6. Retire las baterías antes de envolver:

Retire las baterías recargables de sus adornos para evitar que se sulfaten u oxiden. Enrolle con liga los cables de los adornos eléctricos.

7. Desenrede las luces navideñas:

Las luces navideñas son uno de los adornos más frágiles. Necesita desenredar los nudos de las luces. Revise que todos los bombillos funcionen. Deseche si alguno está dañado para evitar que otros bombillos se deterioren. Una vez revisados y sin nudos, enrolle o envuelva las luces a un material cilíndrico para que se preserven. Puede envolver o enrollar las luces alrededor de un trozo de cartón o tubo de cartón o cilindros plásticos o latas largas. Al enrollar, recuerde dejar el enchufe con un poco de espacio y a la vista para que el próximo año pueda probar las luces de manera eficiente.

Lo ideal es que se guarden en cajas plásticas y que sean consideradas material frágil. Las luces de colores deben guardarse en lugares oscuros o con poca entrada de luz, pues esto podría debilitar los bombillos.

8. Envuelva los adornos antes de poner en cajas:

Antes de poner en cajas necesita envolver los objetos. Es mejor si usa su envoltorio original. Envuelva las piezas más frágiles (porcelana o vidrio) de manera individual con papel periódico, bolsas de burbujas o papel kraft.

Para los adornos que no son frágiles (moños, cintas, esferas plásticas) puede usar bolsas negras o bolsas ziploc.

9. Poner en cajas etiquetadas y cajas plásticas:

Una vez envueltos los objetos frágiles de manera individual, busque cajas plásticas solo para objetos frágiles. Será mejor si usa cajas transparentes para recordar su contenido. O puede etiquetarlas como “objetos frágiles”. Dentro de la caja coloque en el fondo papel arrugado como base. Empiece a colocar las piezas más pesadas abajo. Entre cada objeto ponga mucho papel periódico o plástico de burbujas. La idea es evitar que las piezas se toquen entre sí.

Use cajas de cartón para los adornos más livianos como guirnaldas, muñecos de tela, manteles, etc. Use una caja grande para guardar la corona para que no pierda su forma.

10. Guarde en mini depósitos

Si con las fiestas de diciembre el apartamento se ha vuelto más reducido de espacio y desordenado, le recomendamos el uso de mini depósitos. Guardar en mini depósitos las decoraciones frágiles y que se usan una vez al año, protegerán sus adornos de la humedad, suciedades, animales o insectos etc. Los mini depósitos cuentan con un sistema de control de temperatura y humedad. Los mini depósitos tienen espacios desde 1 hasta 30 metros cuadrados, según la necesidad en instalaciones con modernos sistemas de seguridad y a las que usted puede acceder todos los dias del año.

En Mega Storage también puede encontrar todo tipo de material de embalaje y empaque para asegurar que no se maltraten sus pertenencias.

Vía Plataforma Marketing