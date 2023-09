De adicta a empresaria millonaria: Coral Mujaes, mentora digital que apoya a miles de personas

Coral Mujaes es la mentora de ventas digitales #1 en la comunidad latina

(15/Sep/2023 – web) Estados Unidos.- Coral Mujaes es una destacada mentora latina y autora de cuatro libros sobre crecimiento personal y superación. Ha revolucionado el mundo de los negocios digitales y el empoderamiento personal, mediante su enfoque único e historia de superación, que es una fuente inagotable de motivación.

Su experiencia y conocimientos le han permitido convertirse en la mentora de más de un millón de personas y ha logrado facturar su primer millón de dólares en ventas digitales. Coral es la prueba viviente de que la disciplina, el trabajo duro y la salud mental, a la que ella se refiere como “fitness mental”, son la clave para construir un camino propio hacia la riqueza.

Desde temprana edad, experimentó el rechazo y la soledad. Encontró refugio en la natación y en deportes de alto impacto. Sin embargo, en su adolescencia, buscó consuelo en la comida chatarra. Esto desencadenó una adicción a la comida, que la llevó al sobrepeso y, posteriormente, a la bulimia y al alcoholismo.

A pesar de buscar ayuda en psicólogos y en la sanación espiritual, Coral sentía que no lograba hallar la dirección que realmente necesitaba en su vida. Pero, todo cambió cuando encontró mentores que le proporcionaron la mentalidad necesaria para trascender sus adicciones.

Hoy en día, Coral se ha convertido en el tipo de mentora que ella misma habría deseado tener, creando métodos efectivos que han cambiado la vida de innumerables personas.

“Siempre quise tener mucho dinero, pero pensaba que eso no era espiritual; deseaba tener 16% de grasa corporal, pero creía que era inalcanzable. Pensaba que, como era adicta y tenía muchos problemas, eso no era para mí, pero finalmente comprendí que lo único que no me dejaba avanzar era mi mentalidad de víctima”, afirma Coral Mujaes.

Para ella, los métodos tradicionales no funcionaron.

“Necesitaba dejar de lado las excusas y cultivar una mente fuerte, porque, si no trabajo en mí misma, nadie más lo hará. Entendí que no está bien no cumplir mis metas. Un cuerpo fuerte es el producto de una mente que lo es aún más. Esto es lo que enseño en mis cursos y creo que es el único método realmente efectivo”, comenta.

El éxito de Coral se basa en:

● Generación de ganancias millonarias a través del emprendimiento digital

● Trabajo mental como base del éxito

● Mentalidad disruptiva

● Desafiar el miedo y el statu quo

● Combatir las adicciones a través del “Fitness Emocional”