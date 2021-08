Descubran su talento y háganlo un emprendimiento, recomienda experto a estudiantes de la UAG

• Egresado de la UAG, experto en imagen personal, asesoró a Miss Universo 2020, la mexicana Andrea Meza

(10/Ago/2021 – web) México.- El Mtro. Manuel Muro Arroyo, egresado de Mercadotecnia y Relaciones Comerciales y del Posgrado en la Especialidad en Publicidad de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), entrenó a Andrea Meza, modelo y reina de belleza mexicana que se coronó como Miss Universo 2020 este mayo del 2021.

Para él, emprendedor dedicado a la imagen personal de empresarios, deportistas y modelos, éste es uno de sus mayores logros y parte de su práctica profesional a la que se ha dedicado por más de 10 años.

“Ella estaba en otra organización, me buscó, ya que deseaba concursar a nivel nacional y cuando nos conocimos decidimos empezar a trabajar desde cero; la preparé para tener facilidad de palabra, la idea era crear una persona con una comunicación efectiva, una embajadora de la buena voluntad con respuestas a problemas sociales que hoy afectan a la sociedad, con un lado humano que tocara a las personas”, dijo.

Así pues, trabajaron en su expresión corporal, cómo conectar con la sociedad, que creara su propia voz y se dedicaron a aprender, practicar y equivocarse hasta perfeccionar sus talentos y conseguir lo que hoy es la última reina de belleza.

La educación cambia la vida

Sin embargo, el que ha entrenado a personalidades como Chelly Cantu, Gimnasta Olímpica Beijing 2008; Mariana Macias, Miss Jalisco 2019 y Miss México Grand 2021; Goretti Robles, NBJ 2016 Designada /Top 5 Nuestra Belleza México 2017, Virreina y Directora Nacional de Miss Model of the World y Ashley Alvidrez, Miss World Mexico 2019 & 2020, para llegar a este punto, ha recorrido un arduo camino y relató que cuando estuvo en la universidad le era difícil exponer, no tenía técnica, así que se preparó y capacitó para el futuro que sin darse cuenta lo llevaba al momento de venderse, proyectarse y posicionarse, estos conocimientos le dieron la oportunidad de emprender y crear una empresa.

Una vez aprendidas diversas técnicas, se animó a salir a la calle, trabajar, hacer amigos y ayudar a sus amigos y a otros a crear una imagen y a crecer de diversas maneras.

“La educación es muy importante y más tener una carrera universitaria. El tener una carrera me ayudó a aprender, conocer personas interesantes, de diversos estados, y a maestros que me prepararon. Una carrera te da herramientas y bases, bases sólidas que te ayudarán en el mundo exterior. Los invito a que estudien, algo que les guste, les apasione. La UAG tienen un sinfín de opciones y seguramente una será fin a ti”, recomendó.

Nacido en Zapopan, Jalisco, a sus 33 años y casado con Mariana Sofía Candelas, ha recorrido un largo camino profesional como: Asesor de Ejecutivo de cuenta Periódico Solo Ofertas, Coach de Estrategias de Hispanic, Capacitación Teleservices del personal Teleperformance y Ejecutivo de ventas/ Telemarketing inbound/out bound.

También ha sido Miembro del Club GAM Toastmasters International, Expresidente del Club Jóvenes Empresarios COPARMEX Toastmasters International, Seminario de desarrollo humano, motivación y ventas con enfoque de calidad total STQ31 PROMÉXICO, Primer Lugar en participación en el material Desarrollo empresarial en el periodo Proyecto Mayahuel, Co autor del libro de relatos empresariales en conjunto del grupo de empresarios y dirigente y Patrocinador y capacitador oficial de la organización Miss México.

“Creo en ayudar a los demás. El valor agregado que doy a mi trabajo es parte de ello. Cada vez que ayudo a alguien, me siento bien, le das valor a tu trabajo. El ser humanitario, el ser humano en tu trabajo, ayudar a otros, le da sentido a tu vida y a lo que haces, lo hago porque es bueno y aporta algo a las personas y eso mejora la vida”, compartió.

Emprender, imagen y cambio

Gracias a esta experiencia e ideales ha logrado comprender el mercado del emprendedor y a la vez, el retador mundo de la imagen personal y laboral, cómo las personas nos ven y cómo podemos mejorar nuestra presencia ante los demás.

“Los consejos que puedo darles al momento de crear su imagen y tratar de alcanzar el éxito son: Descubran su talento o fortaleza, trabájenla y ármenla como un negocio, piensen en monetizarlo y disfrutarlo, luego, háganlo un emprendimiento y trabajen a la par en otra cosa, eso te dará dinero y experiencia. Aprendan de los errores. Sean diferentes o innovadores, mejoren lo que hay. Por último: agreguen valor a lo que hacen, den un extra, lo mejor de ustedes”, enumeró.

Según Muro Arroyo, el mayor reto para los jóvenes egresados y emprendedores es la competencia global que existe, ya que se compite con todo el mundo al ofrecer un servicio o idea, gracias a las plataformas, el internet y la comunicación inmediata, cada vez es más difícil ser competitivo, poder sobresalir, el diversificarnos es la solución.

“Hay que mejorar y dar un valor agregado, diferenciador, evitemos procrastinar, lo que deseemos hacer, hacerlo, no esperar a mañana”, continuó.

Por otro lado, un error común que cometen las personas al emprender, crearse una imagen o sólo trabajar en una empresa es el no saber a qué mercado se dirigen y no enfocarse de manera adecuada a sus públicos meta, ya sea con la manera en la que se visten o comportan, o qué producto quieren vender.

“Sean conscientes, analicen, piensen y apliquen. Ése es otro consejo que les doy. Pero para ello, los invito a que se informen, capaciten, emprendan y se preparen. No tengan miedo a emprender, necesitamos jóvenes que emprendan sus negocios allá afuera. La vida real es competencia y es dura, pero no tengan miedo, anímense y vean videos que los inspiren y los ayuden”, concluyó.

Sigue a Manuel Muro Arroyo a través de sus redes sociales, en Instagram y Facebook como manuelmuroa y su correo electrónico: manuelmuro@nohablescomunica.com

Vía UAG