Descubre 10 juegos que puedes jugar en una fiesta

(11/Oct/2022 – web) Panamá.- Los videojuegos son una excelente manera de unir a las personas y divertirse. Pero con tantos tipos diferentes de videojuegos, puede ser difícil saber cuáles son los mejores para una fiesta. Desde clásicos como Mario Party hasta lanzamientos más discretos como Ultimate Chicken Horse, hay algo para todos. Hemos reunido una lista de diez juegos de fiesta que seguramente harán que todos se emocionen y pasen un buen rato.

Cuatro juegos de fiesta clásicos

Hay un puñado de juegos probados que siempre funcionan en una fiesta. Aunque no hay sorpresas aquí, tener una lista de juegos con los que tus invitados estén familiarizados nunca es una mala idea.

Mario Party

Como el multijugador de fiesta clásico, Mario Party presenta personajes de la serie Mario y permite que hasta cuatro jugadores compitan entre sí en tableros de juego y en minijuegos. La serie es fácil de aprender, generalmente es bien recibida y la mayoría de la gente al menos ha oído hablar de ella.

Just Dance

Como un divertido juego de baile que hace que todos se muevan, Just Dance es perfecto para fiestas. Hasta seis jugadores pueden bailar canciones populares y competir para obtener una puntuación alta. El juego permite a los jugadores imitar los movimientos de los bailarines en pantalla con una canción seleccionada. Es uno de los videojuegos de fiesta más populares, es simple y extremadamente adictivo.

Super Smash Bros.

Una serie de lucha que es perfecta para fiestas. Hasta ocho jugadores pueden luchar en peleas épicas con personajes de varias franquicias de Nintendo. Super Smash Bros. es ampliamente considerado como uno de los mejores juegos de lucha jamás creados, gracias a su mecánica de juego fácil de manejar, pero única y una gran lista de personajes icónicos.

Overcooked 2

Un juego en el que los jugadores cocinan y sirven comida a los clientes dentro de un límite de tiempo. Hasta cuatro jugadores deben trabajar juntos para completar las tareas y evitar desastres en la cocina. Overcooked 2 es un juego trepidante y caótico que proporcionará horas de diversión en cualquier fiesta.

Seis juegos que quizás no conocías

Aunque juegos como Super Smash Bros. y Just Dance son geniales, no se otorgarán puntos por la creatividad del anfitrión. Es probable que sus invitados los hayan jugado docenas de veces y estén interesados ​​en jugar algo nuevo. Afortunadamente, algunos juegos geniales y menos conocidos son perfectos para tu próxima fiesta.

Heave Ho

Heave Ho es un juego multijugador cooperativo en el que hasta cuatro jugadores usan sus cuerpos para superar acertijos basados​​en la física. El objetivo del juego es trabajar en equipo para que todos los jugadores lleguen a la meta. Los jugadores deben usar sus manos y pies para agarrar objetos en el entorno para balancearse, trepar y navegar hasta el final.

Ultimate Chicken Horse

En Ultimate Chicken Horse, los jugadores toman el control de uno de varios animales que deben competir para llegar al final de cada nivel. Este juego de plataformas para fiestas permite que hasta cuatro jugadores coloquen trampas a lo largo del curso después de cada intento de ayudar o hacer tropezar a otros. Como se obtienen puntos al completar el nivel, esto puede volverse complicado y competitivo. Cada nivel presenta una configuración única que es divertida y, en algunos casos, exasperante.

Amantes en un espacio-tiempo peligroso

Como un tirador espacial cooperativo frenético, los jugadores controlan a uno de hasta cuatro jugadores que ayudan a controlar una nave espacial. Los jugadores deben trabajar juntos para pilotar, completar tareas, destruir naves enemigas y rescatar sobrevivientes. Con los diseños de niveles aleatorios de Lovers in a Dangerous Space Time y una variedad de armas y potenciadores, el juego se mantiene desafiante y fresco.

Tortugas Ninja mutantes adolescentes: la venganza de Shredder

Desarrollado como una carta de amor al clásico Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time de 1991, este clásico juego de acción de desplazamiento lateral en 2D permite que hasta cuatro o seis jugadores (dependiendo de la consola) controlen a los personajes clásicos de las Tortugas Ninja. El estilo retro y la jugabilidad de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge han sido elogiados por muchos, y su jugabilidad simple y su apertura para machacar botones lo convierten en un éxito tanto para los jugadores experimentados como para los principiantes.

Boomerang Fu

Un popular juego de combate basado en la física que enfrenta a los jugadores en una batalla real. El juego es simple, pero requiere reflejos rápidos para evitar ser golpeado y buena puntería para eliminar a otros jugadores. Boomerang Fu ofrece un estilo de juego único que es fácil de aprender y seguramente hará las delicias de los jugadores de todas las edades en cualquier fiesta.

Sigue Hablando y Nadie Explota

Este juego de fiesta cooperativo tiene que ver con el trabajo en equipo. Un jugador intenta desactivar una bomba mientras los otros mantienen las instrucciones y les hablan. La jugabilidad de Keep Talking and Nobody Explodes es intensa y de ritmo rápido, al tiempo que fomenta la resolución de problemas y la comunicación. Tan agitado como suena, lo es aún más una vez que comienzas a jugar.

Qué buscar al elegir un videojuego para una fiesta

Elegir un juego o una serie de juegos adecuados para una fiesta no es tarea fácil. Equilibrar los intereses de tus invitados puede ser una prueba complicada, por lo que hay algunas cosas que debe tener en cuenta. Acer, quien con su portafolio gaming se ha erigido en un líder de ese segmento, te recomienda pensar en la cantidad de personas que jugarán y cuántos controladores tienes; en tener siempre opciones: combinar clásicos y juegos ocultos; tener en cuenta el rango de edad de los invitados y evitar cualquier cosa demasiado complicada o simple. Pregúntate, ¿cuál es el nivel de competencia? ¿Estás buscando algo intenso o un ambiente de fiesta relajado? Busca un juego que se pueda jugar en ráfagas cortas o uno que tenga múltiples niveles, para que más personas puedan jugar. No quieres algo que se prolongue durante horas o que termine demasiado rápido. ¿Quieres un tema en particular? Algunos juegos son alegres, mientras que otros son más serios. Elige un juego que se adapte al estado de ánimo que buscas.

Prepárate para tu próxima fiesta

Al igual que las fiestas, estos juegos están destinados a ser disfrutados por todos. Elegir los juegos correctos puede ser difícil, pero con la combinación correcta de clásicos, juegos más nuevos e incluso aquellos que están al borde de lo extraño, seguramente tendrás algo para todos. Si bien esta lista podría ser mucho más larga, con estas sugerencias y los nuevos juegos independientes estilo fiesta que se lanzan cada año, tendrás mucho para elegir. Entonces, ¡sal y diviértete eligiendo la alineación perfecta!

Vía The Prism Group