Egresados de la UAG presentan el «Manual para Emprendedores. De trabajador a emprendedor»

(4/May/2021 – web) México.- El Ing. Cristóbal Fonseca Sepúlveda y el Dr. Rodolfo Cisneros Samaniego, egresados de la Universidad Autónoma de Guadalajara presentaron el libro «Manual para Emprendedores. De trabajador a emprendedor», en un evento realizado en el Centro de Profesores y Egresados de esta casa de estudios.

La Dra. Judith Arredondo Safa, Directora de Unidades Productivas de la UAG, a nombre de las autoridades universitarias, reafirmó el compromiso de la Autónoma con la sociedad para egresar profesionales comprometidos con el futuro de su entorno. Agregó que los autores de este libro son dos jóvenes que tras concluir su formación en las aulas de su Alma Mater decidieron tomar un camino que muchos evitan y es por eso que este manual es una obra que va a ayudar a sus compañeros y a muchos más jóvenes que están por iniciar su camino en el emprendimiento.

Por otro lado, recordó que Folia Universitaria es la editorial de la universidad que tiene el firme propósito de apoyar a los jóvenes universitarios y egresados para editar libros con el fin de llevar la cultura a toda la sociedad.

Para concluir, agradeció a los presentes por darse cita a esta presentación, a los autores por su esfuerzo y dedicación para llevar a cabo este manual que será de gran ayuda para impulsar a nuevos emprendedores.

El Lic. Eduardo Aceves Márquez, emprendedor que ha estado muy de cerca en diversos programas de capacitación para los jóvenes que tienen la inquietud de dar el paso de emprender, fue el encargado de presentar el libro. Reconoció que este manual es una gran herramienta para quienes estén a punto de dar el gran paso de crear su propio negocio y agregó que el esfuerzo y dedicación de dos amigos hoy está materializado y por eso se siente orgulloso de poder considerarlos sus amigos también.

El Ing. Cristóbal Fonseca Sepúlveda reconoció que a lo largo de su carrera como emprendedor tuvo altas y bajas, que en ocasiones no sabía ni por donde iniciar, pues el emprender se ve como algo sencillo, pero realmente es más complicado de lo que se cree. Cuando inició con su negocio con el primer obstáculo que se enfrentó fue justamente que nadie te enseña los fundamentos para emprender, por eso decidió escribir el manual para ayudar a otros que quieren recorrer el mismo camino.

Por su parte el Dr. Rodolfo Cisneros Samaniego señaló que muchas veces uno quiere dar inicio a una empresa, pero no conoce ni los principios básicos para poder constituirla, muchas veces el estudiar una carrera te abre la posibilidad de poder desarrollarte a la par en otra área y eso fue parte de su inquietud por emprender.

El primer paso siempre será recordado, pero no será el más exitoso, desde conocer cómo realizar importaciones de materiales, sobre la última tecnología o cómo comercializar los productos, etc., son problemas con los que te enfrentas y aunque al principio no lo hagas bien, no se puede considerar un fracaso sino un escalón para subir, poco a poco, en la escalera empresarial.

Por último, los autores del Manual para Emprendedores invitaron a sus compañeros universitarios para que se acerquen a las dependencias de la UAG para contar con expertos que los apoyen en el crecimiento de sus ideas; así mismo, si están a punto de emprender no dejen de ser perseverantes, sean disciplinados y a pesar de que este camino se vuelve una montaña rusa de altas y bajas siempre será en beneficio de su crecimiento personal y profesional.

Al final el Mtro. Juan Carlos Leaño del Castillo, Vicerrector Administrativo de la UAG, entregó a los autores del libro su credencial de egresados de la UAG y los invitó a seguir en contacto con su Alma Mater para que sigan formando parte de esta gran comunidad universitaria autónoma.

Vía UAG