El contenido, un aliado para mejorar la relación entre marcas y personas

(19/Abr/2021 – web) Panamá.- Durante el último año hemos observado muchos cambios en diferentes entornos, pero en especial en el digital, lo cual nos obliga como empresas a ajustar los planes y estrategias que construimos para llegar de una mejor manera a los usuarios y crear ese valor que toda marca desea: conectar con las personas.

Desde hace un tiempo, el acertar en el contenido que consumen los usuarios se convirtió en un nuevo reto para las empresas que se preguntan, ¿cuál será la mejor manera de generar contenidos de interés? pues las expectativas de las personas son cada vez más altas.

Al crear una estrategia de contenidos, no solo hablamos de planificación, producción y distribución de artículos, vídeos, fotografías, etc, debemos hacer un entendimiento profundo de la audiencia a la que queremos llegar para así conseguir ser relevantes y efectivos, entendiendo que los contenidos no son una herramienta para vender de forma directa sino que deben mantener un entorno orgánico para no perder su naturaleza y no llegar a ser invasivos.

Según un estudio realizado por InfoAdex, para 2020, la publicidad nativa aumentó su inversión en un 26,9%, alcanzando los 28,5 millones de euros, en este sentido, se hace evidente que debemos impactar a las personas con formatos nativos, ya que son una forma de publicidad en medios que se adapta al entorno o contexto en el que aparece, impactando al usuario de una forma menos intrusiva y así mejorar la experiencia dentro de las plataformas. “En pocas palabras, son anuncios que no parecen anuncios, que comparten información de valor, que dan respuestas a sus lectores y que cumplen con los criterios noticiosos facilitando los procesos de transacción” comentó Tatiana González, CEO de People Media.

Cuando generamos formatos nativos diversificamos la comunicación de las marcas, además, estos crean una mejor percepción a las personas pues les resultan menos intrusivos y más amigables gráficamente, cabe aclarar, que debemos revisar que realmente se integren con el entorno en donde van a aparecer. Por ejemplo, People Media, dentro de MSN.com ejecuta este tipo de formatos, asegurándose que los formatos nativos y de contenido sean de interés para la audiencia y cumplan las características que les permitirán ser efectivos.

“Hoy en día con un aumento en el tiempo de navegación de los usuarios hemos notado que su sensibilidad frente a la información es mucho mayor, por eso, es necesario fijar como prioridad la relevancia y la pertinencia a la hora de construir estrategias de comunicación digital, a través de contenidos y formatos menos intrusivos que ofrezcan respuestas y experiencias gratificantes al usuario”, agregó González.

