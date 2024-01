En línea o presencial: Ventajas y más ventajas si inicias una carrera en enero

Estudiar según tus posibilidades es lo que debes buscar cuando elijas tu carrera y hay dos opciones: en línea y presencial

(3/Ene/2024 – web) México.- Siempre hay propósitos que desearíamos haber cumplido, pero por alguna razón no los pudimos concretar, y ahora con la entrada al 2024 ahora sí estamos decididos a lograrlos.

Hacer más ejercicio, salir de vacaciones, ahorrar, atesorar momentos especiales, adquirir nuevos conocimientos y tener nuevos logros son algunos de los propósitos más comunes entre las personas.

Uno de esos logros personales, aunque no lo creas, es empezar a estudiar ese “algo nuevo y apasionante” que podría catapultarnos a un lugar o un sueño, por ejemplo, estudiar un idioma, un diplomado, la Especialidad, la Maestría y la más usual, tener una carrera universitaria.

Y aunque dicen que cualquier momento es bueno para empezar; de hecho, uno de los mejores meses para decidirte a hacerlo es enero.

Enero es una temporada interesante para retomar los planes que quizá no realizamos el año pasado por diversos factores, como falta de dinero, no tomamos la iniciativa, nos faltó tiempo o no encontramos los planes que se ajustaran a nuestras necesidades.

La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) te da algunos consejos sobre los beneficios de por qué iniciar tus estudios al empezar el año.

1. Tiempo. Si eliges estudiar en enero, empiezas el año con flexibilidad para organizar tu tiempo, conocer mejor las opciones de programas especiales que la universidad que elijas tiene para ti, para irte de intercambio, tener becas y más.

2. Más opciones de programas. Las universidades generalmente ofrecen muchos programas para sus estudiantes en enero, ya que se ofrecen cursos intensivos durante el periodo.

3. Más oportunidades. En este mes puede haber menos demanda de espacios en programas académicos a diferencia de agosto, lo que podría permitirte tener mayores posibilidades de ser admitido en el programa educativo de tu elección, que generalmente son muy exigentes y para los cuales hay pocas plazas.

4. Viajar e irte de intercambio. En enero puedes aprovechar el inicio de programas educativos que las universidades ofrecen para irte de intercambio a lugares mágicos, trabajar o participar en experiencias enriquecedoras.

5. Ofertas. Hay universidades que ofrecen descuentos y propuestas educativas, con becas y plazos, que permiten a los jóvenes en estudiar entrar pronto a estudiar su carrera.

Otro de los beneficios es que puedes empezar en dos modalidades que es en línea y presencial y que te explicamos en el siguiente espacio.

Opciones para estudiar

Estudiar según tus posibilidades es lo que debes buscar cuando elijas tu carrera y hay dos opciones: en línea y presencial. Cuando conozcas universidades, fíjate bien y pregunta o averigua si ofrecen estas opciones.

Estudiar en línea es una opción que te permite, en cualquier parte del mundo, acceder a ofertas educativas sin tener que ir a un salón, ciudad o país, ni tener un maestro o un horario establecido.

La opción online conviene porque el estudiante puede entrar a su asignatura en diferentes horarios, desde cualquier parte del planeta, elegir la institución e incluso podría implicar un costo menor.

Por otro lado, si estudias tienes alternativas de aprendizaje, lo que te permitirá desarrollar competencias y habilidades únicas.

• Promueve el interés en la investigación.

• Interacción a distancia fácil (quien desea estudiar una carrera, puede hacerlo desde cualquier parte del mundo).

• El alumno puede regularse y ser autodidacta, si no eres alguien pasivo, esta es la opción para ti.

• Permite accesibilidad de horario, espacio y lugar.

• Interacción diferente, más directa y centrada con el profesor.

• Son más accesibles en costos a otras.

Ventajas del sistema presencial

Puedes asistir a clases a un centro educativo, en un salón, por ejemplo, lo que es cómodo y emocionante porque tendrás compañeros, maestros y directores con los cuales convivir y que te acompañarán en tu crecimiento, incluso después de haberte graduado, y ayudarte a cumplir tus metas.

También podrás conocer y disfrutar de un campus en una ciudad con instalaciones de servicios, laboratorios, bibliotecas, gimnasios, canchas y más que harán de tu estancia algo especial y que cualquiera envidiaría.