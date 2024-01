Experto señala que «servir a los demás ayuda a mantener una buena salud mental»

El Dr. Aguilar Gaxiola forma parte del equipo que inició con la Encuesta Mundial de Salud Mental en América Latina y el Caribe, considerado como el estudio más grande que se ha hecho en la historia

(14/Ene/2024 – web) Panamá.- “Para mantener una buena salud mental es esencial reflejarla en nuestras propias cosas y si cometemos errores, aceptarlos y corregirlos para seguir adelante. Aprender a comunicarnos entre la familia, comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, todo eso es fundamental, y algo que es sumamente importante es hacer contribuciones, servir a los demás”.

Esto lo recomendó el Dr. Sergio Aguilar Gaxiola, egresado de la carrera de Médico Cirujano de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), quien es considerado como uno de los 100 hispanos más influyentes en los Estados Unidos por la revista Hispanic Business Magazine y como uno de los 10 médicos latinos más reconocidos.

Hoy en día, es profesor de Medicina Interna en la Escuela de Medicina de la Universidad de California (UC) en Davis y es fundador y Director del Centro para Reducir Disparidades en la Salud, con el cual busca llevar hasta las comunidades desfavorecidas servicios de salud de calidad.

“Yo fundé y dirijo un centro de investigación con 12 proyectos financiados, tienen un competente importante: Community engagement”, agregó.

“Yo trabajo en cuestiones de prevención, de diagnóstico, de tratamiento, de promoción de la salud; es decir, en todo el espectro de salud. Estoy muy involucrado en cambios a mayor nivel, cambios a poblaciones completas, de gran interés en políticas de salud y en puestos de liderazgo. Tengo décadas haciendo trabajo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS)”.

Asimismo, el Dr. Aguilar Gaxiola forma parte del equipo que inició con la Encuesta Mundial de Salud Mental en América Latina y el Caribe, considerado como el estudio más grande que se ha hecho en la historia.

Otro de sus más valiosos aportes implementados fue llevar a cabo la investigación exhaustiva sobre la salud mental con personas de origen mexicano en Estados Unidos y financiada por el Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos.

Debido a su labor, pudo identificar los trastornos de salud mental más habituales en la población mexicana en el Valle Central de California, y se ha demostrado que la tasa de trastornos aumenta con el tiempo en que el individuo reside en dicho país, y que los descendientes de migrantes también experimentan tasas superiores de estos trastornos.

Luego, de esta investigación, el Dr. Sergio Aguilar Gaxiola desarrolló un modelo que aumentó el acceso a los servicios de salud mental entre las poblaciones rurales desatendidas y de bajos ingresos del Valle Central de California, de igual manera fundó, junto con su equipo de trabajo, la Clínica de Depresión del Hospital General de San Francisco.

Cabe destacar, que en la Asociación de Salud Mental de Estados Unidos, él ha sido el único presidente de origen hispano.

La esencia de su trayectoria profesional

“Lo que me mueve en la vida a mí actualmente es servir a las poblaciones desfavorecidas, esa es mi motivación más importante, para resumirlo tengo un gran compromiso con poblaciones como migrantes”, expresó.

El Dr. Aguilar Gaxiola recibió el Premio Ohtli, el máximo galardón que entrega el Gobierno de México a miembros de la comunidad mexicana que han dado gran parte de su vida profesional en el extranjero.

“Nunca he olvidado México y hago muchísimo trabajo con el Consulado de México”, resaltó.

Desde 1982 el UAG Alumni migró a los Estados Unidos, donde ha forjado una carrera de gran éxito en la academia y la investigación, debido a su dedicación y compromiso.

Logros en México

“Me tocó fundar, junto con un psiquiatra, la primera clínica de desintoxicación en el país como parte de los centros de integración juvenil de la Secretaría de Salud y asistencia para responder a la farmacodependencia y alcoholismo”, refirió.

“La experiencia que viví en el centro de integración juvenil de Guadalajara fue decisiva para que yo me viniera a Estados Unidos”.

Durante su estadía en dicho centro observó cómo el contexto de las personas determinar cómo se comporta el individuo, a lo que aplico la terapia cognitiva conductual y la terapia interpersonal.

Sergio Aguilar Gaxiola, la persona

Nació en Guamúchil, Sinaloa, el 21 de marzo de 1954, es el más chico de los ocho hermanos, tres hermanos estudiaron Medicina en la Autónoma y una hermana comunicación en esta misma casa de estudios.

A su esposa la conoció cuando estudiaba Medicina, actualmente llevan 47 años de casados, pero de conocerse 50 años, “ella ha sido un apoyo imprescindible para mí y en buena medida he podido hacer lo que he podido hacer por ese esa red de apoyo que he tenido especial».

«Soy un esposo, soy padre, soy abuelo, tenemos cuatro hijos y tenemos 5 nietos, mi esposa y yo, y son una buena parte de mi identidad», comentó el Dr. Aguilar Gaxiola.

Se describe como hombre sencillo y entre más pasa el tiempo, más lo es. Le encanta la música, en especial la música celta y sobre todo disfruta leer por horas.

Paso por la UAG

El Dr. Sergio Aguilar Gaxiola, egresó de la UAG hace 48 años, estudió la carrera de Médico Cirujano en esta casa de estudios, tiene una Maestría en Psicología y Doctorado en Psicología Clínica Comunitaria, por la Universidad de Vanderbilt, así como un Post-Doctorado en Investigación en Salud por la Universidad de California.

“Me he mantenido en contacto con la UAG, he recibido reconocimientos por la labor que he hecho, desde la adolescencia la UAG ha tenido un papel importante en mi desarrollo profesional y en mi desarrollo personal, también”, comentó.

A lo largo de su estancia en la UAG, hubo una transición de que el Hospital Leaño se trasladaría a Zapopan.

“Fue un cambio muy gratificante y recuerdo mucho las prácticas en las comunidades desfavorecidas. De hecho, eso fue algo muy formativo para mí, el dar servicio social, esto se quedó conmigo en gran medida y durante mi carrera he hecho mucho de eso”, recalcó.

“Recuerdo también tener una relación más personal con los profesores porque en el trabajo comunitario nos conocíamos mejor al cómo nos conocíamos durante las clases”.

El UAG Alumni siempre se distinguió como un excelente estudiante con buenas notas, al recordar su vida como estudiante mandó a las nuevas generaciones, quienes cursan la carrera de Medicina, el siguiente mensaje:

“Actualmente, cursar la carrera en Medicina, el ser un muy buen estudiante, el ser buen médico, el poder ayudar a los pacientes que vemos, no es suficiente. Creo que es importante caer en la cuenta de que todos tenemos el potencial de ser líderes que van más allá de los encuentros clínicos”, refirió.

“Si nos preparamos conscientemente como líderes, podemos tener una influencia y un impacto mucho más extensa”, destacó.