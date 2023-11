Foro Forbes Economía Verde y desarrollo Sostenible 2023 tendrá como moderador a Arap Bethke

Arap Bethke también dictará una conferencia sobre ‘Pequeñas acciones para un mundo sostenible’

(20/Nov/2023 – web) México.- El actor y activista ambiental Arap Bethke, es el encargado de presentar este año el Foro Forbes Economía Verde y Desarrollo Sostenible 2023, organizado por la prestigiosa revista Forbes.

Bethke también dictará una conferencia sobre ‘Pequeñas acciones para un mundo sostenible’, además de ser el moderador del foro. Arap fue seleccionado por la revista Forbes por ser una figura reconocida y respetada por su genuino compromiso con la conservación del medio ambiente, además de ser uno de «Los 100 Latinos Más Comprometidos con la Acción Climática».

El foro, iniciativa de Forbes, busca tomar acciones para lograr una economía sostenible en un mundo con recursos finitos y una población en crecimiento, cada vez más vulnerable a los efectos del cambio climático.

¿Cómo Contribuyen Las Empresas Y Gobiernos A Transformar El Paradigma De La Lucha Contra El Cambio Climático?, ¿Es Posible Avanzar Económicamente Y Lograr Un Mundo Más Inclusivo, Sostenible Y Próspero?, ¿Qué Estrategia Seguir Para Evitar Una Crisis Hídrica Que Derive En Una Catástrofe Alimentaria Y Humanitaria?, ¿Cómo Aprovechar La IA Y Las Nuevas Tecnologías Para Frenar El Calentamiento Global?, estás y más preguntas serán contestadas en el Foro Forbes Economía Verde y Desarrollo Sostenible 2023. Economía verde es la práctica del desarrollo sostenible a través del apoyo de la inversión pública y privada para crear infraestructuras que promuevan la sostenibilidad social y medioambiental.

SOBRE ARAP BETHKE

Durante el año pasado, Arap fue uno de los líderes que movieron las conversaciones ambientales, una de las figuras que más que hablaron sobre sustentabilidad en las redes sociales. El actor ambientalista encabeza la lista del primer informe, de la empresa Neuronal, que revela quiénes fueron los personajes que impulsaron las conversaciones sobre medio ambiente en América Latina durante 2021.

Cabe destacar que el histrión es embajador de los Premios Latinoamérica Verde, el festival de sostenibilidad más relevante del mundo que reconoce los mejores proyectos sociales y ambientales.

Bethke es un actor de renombre internacional con una carrera muy exitosa con trabajos principalmente en México, América Latina y el mercado hispano de Estados Unidos. Muchos de los proyectos en los que ha estado viajando por todo el mundo son, “Club de Cuervos” y “La Piloto”, ambos disponibles actualmente en NETFLIX.

El año pasado la serie ‘Buscando a Frida’, protagonizada por Arap Bethke, ganó un Premio Emmy Internacional 2022, en la categoría de programa en horario de máxima audiencia de Estados Unidos, en lengua no inglesa. Con este galardón se escribe una nueva página en la destacada trayectoria del histrión, nacido en Nairobi, Kenia y criado en México, donde tiene en su haber más de 15 películas y sobre 30 producciones para televisión y plataformas de streaming, OTT.

Bethke es conocido por su trabajo en las series y novelas como ‘Mujer de Nadie’ (2022), ‘Buscando a Frida’ (2021), ‘Juego de Mentiras’ (2023) ‘La Usurpadora’ (2019), ‘La Piloto’ (2017, 2018), ‘Club de Cuervos’ de Netflix (2015), “La Rebelión” para ViX, y las películas ‘Sin Origen’ (2020), ‘Guadalupe Reyes’ (2019) y ‘No se aceptan Devoluciones’ (2013). Recientemente estrenó en salas de cines de México la película de terror ‘Mal de Ojo’, y “Amores Permitidos” para ViX.

A lo largo de su ascendente e impecable trayectoria actoral tiene en su haber más de 15 películas y sobre 30 producciones para televisión y plataformas digitales OTT. Amante del teatro, ha trabajado en más de 10 proyectos en las tablas. Su destacado trabajo en cine, televisión y teatro le ha otorgado diversos premios y reconocimientos. Ha sido el rostro de marcas internacionales para campañas publicitarias, además de presentar múltiples programas de televisión y entregas de premios.

Arap Bethke tiene un travel show ¿Y Tú, Tú Qué Vas a Hacer?, una serie de corte docureality, que promueve el turismo de Guanajuato y los estilos de vida sostenible, que ha sido nominada ‘Mejor Serie Documental Regional’ en los Premios TAL 2022, la principal premiación que reconoce lo mejor de la televisión pública, educativa y cultural de América Latina.

Propio de su calidad humana, le apasionan los temas ambientales

Recientemente el Arap fue elegido entre “Los 100 Latinos más influyentes y comprometidos con la acción climática”. El conglomerado de grandes figuras del arte, la política y el empresariado reúne a los más influyentes individuos quienes han asumido el compromiso de velar y cuidar nuestros recursos naturales. Dentro de esta lista están Gael García, Shakira, Carlos Vives, Papa Francisco, Penélope Cruz, Javier Barden, Fher del grupo Maná, Diego Luna, Eva Longoria, entre otros.

El actor Arap Bethke fue nombrado Embajador del Medio Ambiente en México por The Climate Project México. También es portavoz de «The Climate Reality Project» uniéndose al Premio Nobel y exvicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, en la octava edición del evento «24 Hours Of Reality broadcast, Project Our Planet, Protect Ourselves” (24 horas de realidad: proteja a nuestro planeta, protéjase a sí mismos). También es vocero de la campaña «El océano: el gran proveedor» (The Ocean: The Great Provider), una iniciativa de la organización ambiental Sachamama, que destaca la necesidad de tomar medidas climáticas para garantizar que el océano pueda seguir siendo una fuente de vida y sustento para nuestro planeta y nuestras comunidades.

Comprometido con causas ambientales, el histrión se unió a la organización ambientalista Greenpeace México como vocero de la campaña #ConsumoResponsable que busca empoderar a las y los habitantes de las grandes urbes y motivarles a un cambio radical en sus modelos de consumo para lograr ganar la batalla contra el cambio climático.

Además, Arap fue Vocero de la campaña «He for She» de ONU Mujeres México para sumar a los hombres por los derechos de las mujeres e igualdad de género.