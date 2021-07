FORO FORBES: El liderazgo femenino es rentable para las compañías en la región

MUJERES PODEROSAS 2021

(24/Jul/2021 – web) Latam.- Las mujeres poderosas continúan abriéndose paso en un mundo competitivo y altamente cambiante, demostrando que su trabajo es rentable para las operaciones. En consecuencia, en la región y el mundo están alcanzando altas posiciones en la vida profesional y en los diferentes sectores de la sociedad, ya sea en el deporte, el campo de la ciencia, la economía u otros.

Frente a este contexto creciente, la revista Forbes Centroamérica y República Dominicana, referente de información de valor en la región, presentará el FORO FORBES MUJERES PODEROSAS: “LIDERAZGO CON IMPACTO”, un espacio en formato virtual en donde se desarrollarán entrevistas, ponencias, casos de éxito, y mesas de análisis.

A pesar de los grandes aportes generados por las mujeres gracias a sus capacidades, aún es imprescindible abrirse paso en un mundo inhóspito que necesita reconocer y promover la participación femenina en todos los espacios de la sociedad. Por eso, en el FORO FORBES MUJERES PODEROSAS: “LIDERAZGO CON IMPACTO” se analizará las políticas públicas y empresariales que inciden en el crecimiento de la mujer en los diferentes ámbitos, ya sean políticos, deportivos, empresariales, artísticos, u otros, para visibilizar la rentabilidad que tiene el liderazgo femenino.

“Las mujeres continúan haciendo un increíble esfuerzo para conquistar territorios que antes eran impensables. Espacios como la política, los negocios o las ciencias ofrecen un largo camino por recorrer, pero cada día vemos surgir a mujeres líderes que van dejando huella para las futuras generaciones. Nos enorgullece ser parte de este proceso al ofrecer un espacio nutrido de experiencias y evidencias claras, que confirman cuán rentable es el liderazgo femenino”, indica Nuria Marín, columnista de Forbes.

El FORO FORBES MUJERES PODEROSAS: “LIDERAZGO CON IMPACTO se realizará de manera virtual el próximo miércoles 4 y jueves 5 de agosto, iniciará a las 9:00 A.M., hora de Centroamérica, 10:00 A.M. de Panamá, Colombia y México, y 11:00 A.M. de República Dominicana. Para el jueves 5 de agosto, en un segundo bloque a las 2:00 P.M. hora de Centroamérica, 3:00 P.M. de Panamá y 4:00 P.M. de República Dominicana.

La transmisión del evento se realizará en Facebook a través de las redes de Forbes Centroamérica, Forbes México y Forbes Colombia. De esta forma, se continúa compartiendo conocimiento y experiencias, y se crean y fortalecen las redes de contactos, tan importantes y beneficiosas en la coyuntura actual.

Durante el foro, grandes mujeres compartirán en un ciclo de conferencias claves que incluirá los temas:

.- El techo de cristal en la política

.- Los unicornios rosas (empresas de más de 1,000 mdd fundadas por mujeres).

.- Liderazgo con alta rentabilidad

.- Ellas irrumpen en la tecnología

.- Nacieron para emprender.

El evento también contará con espacios de discusión en variedad de formatos. Entre estos se pueden mencionar:

.- TALK: «Mujeres, como eje del cambio global»

.- ENTREVISTA: «La centroamericana de la Nasa»

.- PANEL: «El camino hacia la alta dirección»

.- ENTREVISTA: «¿Cómo crear un unicornio rosa?»

.- ENTREVISTA: «Latinoamérica lucha por la paridad de género»

Vía CCK Panamá