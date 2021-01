Google y su oferta educativa para maestros, emprendedores, programadores, creadores de contenido y estudiantes

Día Internacional de la Educación

(21/Ene/2021 – web) Panamá.- El próximo 24 de enero se celebra el Día Internacional de la Educación, considerada por la ONU como un elemento clave para el desarrollo sostenible de las sociedades. Google, reconociendo su importancia, ha centrado muchos de sus esfuerzos en apoyar y desarrollar espacios educativos para todo tipo de públicos, tanto para ayudarles a aprender, como para facilitar los procesos de enseñanza. Estos son algunos de ellos:

Para aprender

● Marketing y negocios: las herramientas digitales se han convertido en las grandes aliadas de las empresas. Y es que promocionar y vender productos o servicios, llegándole a públicos cada vez más específicos y realmente interesados en ellos, nunca había sido tan fácil gracias a la tecnología.

Con esto en mente, Google ha creado programas como Garage Digital, una plataforma online con más de 25 temas divididos en varias lecciones, sobre cómo hacer publicidad en internet, cómo crear una tienda online básica o cómo sacarle partido a los buscadores para llegar a más clientes potenciales. Otro espacio educativo similar es Google Primer, una app para móviles con lecciones breves y consejos sobre email marketing, content marketing, experiencia de usuario, entre otros

Adicionalmente, con el fin de ayudar a las pymes a reactivarse y salir adelante en medio de la crisis, la compañía lanzó Crece con Google en Casa, una iniciativa con múltiples capacitaciones en línea sobre cómo hacer crecer un negocio de manera virtual, cómo ejercer el liderazgo a distancia y cómo trabajar de manera remota y segura al mismo tiempo.

● Creación de contenidos digitales: para ayudar a los influenciadores o expertos en distintas áreas a comunicarse correctamente con sus comunidades digitales, la compañía creó YouTube Creators Academy: un amplio catálogo de cursos sobre cómo monetizar un canal, procesos de preproducción audiovisual, emisiones en vivo y en directo, derechos de autor, entre otros. Además, desde el año pasado empezó a incluir contenido en español en YouTube Space, una plataforma con un gran calendario de capacitaciones para aprender, colaborar y crear contenido online.

Para los periodistas digitales, Google ha creado también el Programa de Crecimiento Digital de GNI. Se trata de un sitio gratuito para ayudar a los editores de noticias del mundo a desarrollar nuevas audiencias, generar estrategias de ingresos, usar datos para mejorar sus modelos de negocio, entre otros.

● Programación y tecnologías de la nube: para el caso de tecnologías más avanzadas, Google cuenta con apps para principiantes como Grasshopper, que enseña a programar de manera rápida, divertida y sin necesidad de conocimientos previos. Pero también, con cursos como Google Cloud Platform Big Data and Machine Learning Fundamentals en Español, en alianza con Coursera. En este caso, los estudiantes sí deben tener por lo menos un año de experiencia en temas como modelado de datos o programación en Python.

● 3 en 1: por último, Google, en alianza con Colnodo, también ha desarrollado Crea en tu Idioma, una plataforma que brinda 12 cursos y 72 clases sobre las tres categorías ya mencionadas; por ejemplo, Introducción a la programación, seguridad digital para emprendimientos, metodologías de diseño web, entre muchos otros. Por tan sólo 12 dólares anuales, cualquier persona puede inscribirse y realizar tantas capacitaciones como desee desde su computador o teléfono móvil.

Para enseñar

Para facilitar la enseñanza online o a distancia, más aún hoy en medio de la coyuntura que vivimos, la compañía ha reunido diversos esfuerzos bajo la sombrilla de la iniciativa Google for Education. Estos son algunos de sus productos más usados por maestros y estudiantes en el mundo:

● G Suite for Education: se trata del mismo paquete de apps de Google Workspace (Drive, Meet, Forms, etc.) enfocadas para un uso académico, tanto de manera gratuita como por suscripción. Desde el sitio web, es posible conocer casos de éxito e historias de maestros de todo el mundo que le están sacando provecho a los productos de G Suite for Education para conectarse con sus alumnos de una manera más dinámica y eficiente. De esta suite hacen parte: Google Classroom, una plataforma que les permite a los profesores crear clases, establecer tareas y mantener la comunicación con sus estudiantes desde casa; y Tareas, una herramienta para calificar más rápido las asignaciones, crear comentarios y enriquecer el proceso de aprendizaje de los alumnos.

● Teacher Center: para ayudar a los maestros, a los centros educativos e incluso a las familias a mejorar sus habilidades de enseñanza online, Google también lanzó el portal Teach From Home, o Enseña desde casa. Este contiene cursos variados sobre cómo aprovechar al máximo las distintas herramientas que ofrece G Suite for Education.

Para niños y jóvenes

Gracias a la tecnología de Google también se han desarrollado apps y plataformas que ayudan a los más pequeños o a los jóvenes en edad escolar a realizar tareas y avanzar en sus conocimientos.

● Read Along: es una app móvil para dispositivos Android que básicamente funciona como un compañero de lectura para los estudiantes. Esta inteligencia artificial los escucha mientras leen en voz alta, les ofrece ayuda cuando tienen alguna dificultad para hacerlo y los recompensa cuando lo logran. Está disponible en 9 idiomas, incluyendo español.

● Socratic: con esta app para móviles, los estudiantes de bachillerato podrán encontrar respuestas y explicaciones para las tareas de la mayoría de asignaturas que ven en el colegio (Álgebra, Biología, Química, Física, Cálculo, Trigonometría, Ciencias, Historia y Literatura). Pueden hacerle una pregunta a la aplicación o tomar una foto, por ejemplo, del problema matemático que necesitan resolver; esta les ayudará a responder y entender la solución.

Con estos y muchos otros esfuerzos, Google ha hecho de la educación en línea y para todos una prioridad, con el fin de ayudar a cerrar las brechas existentes y de poner el conocimiento y la información al alcance de más personas.

Vía CCKCentroamérica